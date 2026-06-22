Нападение с топором возле мечети потрясло общественность

·28·Мир
Нападение с топором возле мечети потрясло общественность

Нападение, произошедшее возле мечети в Эдинбурге, столице Шотландии, вызвало серьезную обеспокоенность общественности. Лицо, вооруженное топором, напало на нескольких человек, в результате чего пять человек получили ранения различной степени тяжести.

По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 19 июня в парковой зоне вокруг мечети Брумхаус, расположенной в западной части города. После нападения подозреваемый продолжил свои агрессивные действия, устроив беспорядки на заправочной станции.

Сообщается, что он разбил стекло одного из автомобилей, а также повредил дверь ближайшей пиццерии.

Раздетый мужчина идет по городской улице.

Пострадавшие в результате нападения получили телесные повреждения легкой и средней степени тяжести. Среди них двое 22-летних парней, а также граждане в возрасте 24, 27 и 39 лет. Отмечается, что некоторые из пострадавших являются мусульманами.

Правоохранительными органами был задержан 34-летний подозреваемый. Следственные органы в настоящее время изучают все детали происшествия.

По предварительным данным, правоохранительные органы не исключают возможность ксенофобских мотивов нападения. В связи с этим к расследованию привлечены подразделения по борьбе с терроризмом. Однако окончательный вывод о точных причинах происшествия еще не обнародован.

ЭдинбургШотландия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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