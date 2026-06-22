Кокаин на 816 миллионов долларов: в Австралии проведен рекордный изъятие
Федеральная полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина в районе Лондерри недалеко от Сиднея.
Согласно официальным данным, в пластиковых контейнерах, спрятанных под фальшполами трех грузовых контейнеров, было обнаружено в общей сложности 2,7 тонны кокаина.
По расчетам специалистов, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет почти 816 миллионов долларов США. Это количество эквивалентно примерно 3 миллионам разовых доз.
В ходе спецоперации были задержаны двое мужчин в возрасте 21 и 25 лет. Им предъявлены обвинения в незаконном ввозе и хранении наркотических средств в особо крупном размере.
По данным следствия, кокаин был ввезен в Австралию через регион Северный Квинсленд и впоследствии доставлен в Сидней.
Данная операция была проведена в рамках специального расследования «Оператион Минджианг», в ходе которого на данный момент изъято более 3 тонн различных наркотических веществ.
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