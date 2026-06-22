Кокаин на 816 миллионов долларов: в Австралии проведен рекордный изъятие

Федеральная полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина в районе Лондерри недалеко от Сиднея.

Согласно официальным данным, в пластиковых контейнерах, спрятанных под фальшполами трех грузовых контейнеров, было обнаружено в общей сложности 2,7 тонны кокаина.

По расчетам специалистов, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет почти 816 миллионов долларов США. Это количество эквивалентно примерно 3 миллионам разовых доз.

В ходе спецоперации были задержаны двое мужчин в возрасте 21 и 25 лет. Им предъявлены обвинения в незаконном ввозе и хранении наркотических средств в особо крупном размере.

По данным следствия, кокаин был ввезен в Австралию через регион Северный Квинсленд и впоследствии доставлен в Сидней.

Данная операция была проведена в рамках специального расследования «Оператион Минджианг», в ходе которого на данный момент изъято более 3 тонн различных наркотических веществ.