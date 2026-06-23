Рекордная жара во Франции унесла жизни 18 человек

·2·Мир
Рекордная жара во Франции унесла жизни 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли из-за сильной жары, наблюдаемой во Франции. Среди них двое маленьких детей, оставленных в автомобиле. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что в Бордо, одном из винодельческих центров на западе Франции, температура воздуха достигла 41,9 градуса, обновив предыдущий рекорд. В этом городе трое пожилых людей в возрасте от 80 до 95 лет скончались из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой.

В городе Пуате температура также поднялась до 41,2 градуса, превысив показатель, зафиксированный в 1947 году. В связи с этим Служба гражданской безопасности Франции призвала жителей купаться только в контролируемых зонах. Это предупреждение было выпущено после гибели 13 человек, купавшихся в небезопасных местах.

Кроме того, в городе Карпантрас двое детей в возрасте двух и четырех лет скончались от теплового удара, оставшись в автомобиле. Несмотря на то, что мать нашла их без сознания, врачи не смогли спасти их жизни.

В настоящее время в ряде европейских городов устанавливаются новые температурные рекорды. Во Франции временно закрыты школы и изменены расписания занятий. В Великобритании ожидается обновление абсолютного температурного рекорда для июня.

Специалисты отмечают, что Европа нагревается в два раза быстрее по сравнению со среднемировым показателем. Эксперты объясняют эту ситуацию атмосферным явлением, называемым «блок Омега», которое притягивает горячий воздух из Северной Африки и Сахары в сторону Европы.

Клэр Барнс, научный сотрудник Имперского колледжа Лондона, отметила, что эта система движется очень медленно, и практически нет ни ветра, ни легкого бриза для передышки. По ее мнению, изменение климата в будущем может привести к увеличению числа волн жары и сильных штормов.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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