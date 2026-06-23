Киргизия предложила Казахстану обмен территориями

Правительство Киргизии выдвинуло Казахстану предложение о взаимном обмене земельными участками равной стоимости. Об этом сообщило издание 24.кг со ссылкой на пресс-секретаря президента Киргизии Аската Алагозова.

Сообщается, что данный проект касается участка дороги протяженностью 800 метров, расположенного в Токмокском районе Чуйской области. По словам пресс-секретаря, реализация этой инициативы позволит построить новую автомобильную дорогу. Согласно плану, это будет платная дорога общей протяженностью около 150 километров, проходящая от улицы Алматинской до города Кемин.

По словам Аската Алагозова, превращать подобные вопросы в тему политических споров и различных спекуляций неправильно. Он подчеркнул, что такие решения служат развитию инфраструктуры и улучшению транспортных сообщений.

Стоит отметить, что речь идет об участке автомобильной дороги Бишкек — Норин — Торугарт, проходящем вдоль реки Чу. Известно, что в некоторых районах Чуйской долины именно эта река определяет государственную границу между Киргизией и Казахстаном.

В то же время в рамках работ по демаркации государственной границы между Киргизией и Узбекистаном также были осуществлены важные изменения. В частности, стало известно, что села Чонгара и Тоштепа перешли в состав Киргизии.

По заявлению пресс-секретаря президента Киргизии Аската Алагозова, в этих селах, которые ранее входили в состав Ферганской области Узбекистана, проживает около 2,5 тысяч этнических киргизов. Теперь это население получит возможность принять гражданство Киргизии.

Согласно имеющейся информации, в рамках данного соглашения киргизская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки, расположенные в приграничной зоне. Кроме того, два государства обменялись равноценными участками земли общей площадью 236 гектаров с целью строительства новой автомобильной дороги между селами Сай и Таян.