Редкий синдром в Эквадоре приближает ученых к разгадке тайны рака

Город Пиньяс, расположенный в Андах на юге Эквадора, известен уникальным явлением, которое привлекло внимание ученых. В этом районе с населением всего 8 тысяч человек зафиксирован один из самых высоких показателей людей с синдромом Ларона в мире. Ученые отмечают, что это редкое генетическое состояние в будущем может помочь в профилактике рака.

Синдром Ларона лишает организм способности реагировать на гормон роста. По этой причине рост пациентов обычно не превышает 1,2 метра. Однако исследования показали, что у людей с этим синдромом рак и сахарный диабет встречаются гораздо реже, чем у других.

Сестры-близнецы из Пиньяса, Мария Луиза Ромеро и Мария дель Сисне, также родились с этим синдромом. По их словам, в жизни им пришлось столкнуться со многими трудностями, но они всегда поддерживали друг друга.

«Мы всегда объединяем наши силы и защищаем друг друга», — говорит Мария Луиза.

Эндокринолог доктор Хайме Гевара, изучающий синдром Ларона более 40 лет, заявил, что главная цель ученых — воспроизвести защитные механизмы этого синдрома у здоровых людей с помощью лекарств или диеты.

Впервые это заболевание было выявлено 60 лет назад израильским педиатром Цви Лароном. На сегодняшний день в мире официально зарегистрировано 840 пациентов, большинство из которых проживают в эквадорских провинциях Эль-Оро и Лоха.

Доктор Гевара и американский ученый Вальтер Лонго в течение 22 лет наблюдали за 100 пациентами с синдромом Ларона и 1600 их здоровыми родственниками.

Согласно результатам исследования, среди участников с синдромом Ларона не было зафиксировано ни одного случая диабета, а был выявлен только один легкий случай рака. В то же время в контрольной группе диабет был диагностирован у 5 процентов людей, а рак — у 17 процентов.

Ученые объясняют это тем, что в организме таких людей очень низкий уровень фактора роста, называемого ИГФ-1. По их мнению, именно этот фактор может влиять на выживаемость раковых клеток. Однако специалисты подчеркивают, что для полного подтверждения этой теории необходимы дополнительные исследования.

Тем не менее, синдром Ларона не дает полной защиты от болезней. Это подтвердил случай одной из сестер — Марии дель Сисне, у которой два года назад диагностировали рак толстой кишки. Она выздоровела после операции и химиотерапии.

«Тогда мы поняли, что не полностью защищены от этих болезней. Мы осознали, что теперь должны следить за своим здоровьем, заниматься спортом и правильно питаться», — говорит она.

Для лечения синдрома Ларона существует препарат Инкрелекс. Если его принимать в детстве, он может помочь увеличить рост. Однако лекарство очень дорогое — один флакон стоит более 800 долларов, а ребенку требуется минимум три флакона в месяц.

Мария Луиза и Мария дель Сисне, которым сегодня исполнилось 40 лет, не смогли воспользоваться этой возможностью. Несмотря на это, они приняли свою жизнь такой, какая она есть.

«Я приняла себя такой, какая я есть, и благодарю Бога за то, что он создал меня такой», — говорит Мария Луиза.

Если исследования ученых дадут ожидаемый результат, люди с синдромом Ларона из маленького эквадорского городка Пиньяс могут привести человечество к новым методам лечения рака.