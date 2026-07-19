Братья Тейт снова арестованы в США

Вчера, 18 июля, известные блогеры и инфлюенсеры Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в США по обвинениям, связанным с изнасилованием, торговлей людьми и преступлениями на сексуальной почве. Об этом сообщила Королевская прокуратура Великобритании.

Согласно заявлению прокуратуры, Эндрю Тейту предъявлено 32 новых обвинения. Среди них — семь эпизодов изнасилования, организация или содействие торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, нанесение телесных повреждений, а также ряд обвинений, связанных с непристойными изображениями с участием детей и экстремальной порнографией.

Тристана Тейта обвиняют в сексуальном насилии, двух эпизодах изнасилования, а также в организации или содействии торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

По данным следствия, данные преступления были совершены в период с 2010 по 2017 год. Ранее братьям Тейт уже было предъявлено 21 обвинение.

Как сообщает Те Нью-Йорк Пост, Служба маршалов США задержала братьев Тейт возле спортивного комплекса Джамес Л. Книгхт Кентер в Майами. Стало известно, что именно здесь Эндрю Тейт планировал провести турнир по боям без перчаток.

Для справки: Эндрю Тейт — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, а его брат Тристан Тейт — двукратный чемпион Европы. После завершения спортивной карьеры они прославились своими резкими заявлениями в социальных сетях и скандальной деятельностью. Напомним, что в 2024 году в отношении братьев Тейт также были выдвинуты уголовные обвинения в Румынии по делам о торговле людьми и других тяжких преступлениях.