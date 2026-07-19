За милыми картинками на жвачке «Love is...» скрывается трагическая история любви

·1·Мир
За милыми картинками на жвачке «Love is...» скрывается трагическая история любви

Жвачка «Love is...» когда-то запомнилась миллионам людей благодаря вкладышам с милыми картинками. Образы мальчика и девочки на этих рисунках — это не просто коммерческая идея, а плод любви между Ким Касали и её супругом Роберто.

В конце 1960-х годов Ким рисовала для Роберто маленькие картинки на салфетках. На них были изображены двое героев и короткие, простые мысли о любви. Со временем эти наброски превратились в комиксы «Love is...» и обрели популярность во многих странах.

Однако у этой истории есть и печальная сторона. В 1975 году у Роберто диагностировали неизлечимый рак. Чтобы проводить больше времени с мужем, Ким доверила рисование комиксов другому художнику.

Роберто скончался в возрасте 31 года. Ранее они с Ким успели сохранить его генетический материал. Благодаря этому через полтора года после смерти Роберто у Ким родился сын. Это событие в то время поразило многих.

Qizil fonda "Love is..." yozuvi, er-xotin surati va multfilm qahramonlari tasvirlangan.

Ким Касали ушла из жизни в 55 лет. Но созданные ею герои «Love is...» остались жить. Позже компания Intergum популяризировала их через жевательную резинку, и эти образы стали одними из самых узнаваемых символов любви.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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