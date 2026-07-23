Котенок, «охраняющий» арбузы, стал звездой интернета

Котенок по кличке Перл, живущий в Таиланде, стал настоящей звездой социальных сетей благодаря своему невероятно серьезному взгляду и уникальной внешности. Его фотографии, на которых он сидит среди арбузов, словно выполняя очень важную задачу, привлекают внимание миллионов пользователей.

На самом деле Перл живет на ферме, где выращивают настоящие арбузы. В период сбора урожая он прославился тем, что почти неподвижно сидит рядом с арбузами. Его серьезный взгляд и «погруженный в работу» вид пришлись по душе многим.

Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на решительное выражение мордочки Перла, из-за которого кажется, что он хмурится, и присвоили ему неофициальный титул «Главного инспектора по арбузам». Многие оставляют забавные комментарии к его фотографиям, называя котенка одним из самых трудолюбивых «сотрудников» в интернете.