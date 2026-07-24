В столице Казахстана впервые испытали летающее такси

Столица Казахстана Астана, где в качестве транспорта будущего оценивается летающее такси , впервые было представлено общественности. Испытательный полет, состоявшийся 24 июля, был признан важным шагом на пути развития городской аэромобильности в стране. Об этом Казинформ сообщило агентство.

Как сообщается, демонстрационный полет был организован «Игры будущего» в рамках программы на территории ипподрома «Казанат» . В испытании был использован электрический летательный аппарат АутоФлигхт Просперитй , обладающий возможностью вертикального взлета и посадки.

Современное аэротакси способно перевозить одного пилота и пять пассажиров. Оно может развивать скорость до 200 километров в час , а также преодолевать расстояние до 200 километров на одном заряде.

Проект реализуется казахстанской компанией Алатау Адванке Air Груп (АААГ) в сотрудничестве с китайской компанией АутоФлигхт .

Председатель правления АААГ Сергей Хегайотметил, что если несколько лет назад городская аэромобильность рассматривалась как технология будущего, то сегодня она проходит практические испытания.

По его словам, для реализации проекта были пройдены важные этапы, такие как изучение международного опыта, создание необходимой инфраструктуры и организация демонстрационных полетов.

Специалист отметил, что для популяризации городского воздушного транспорта требуются цифровые системы управления, координация воздушного движения, специальные вертипорты, правовая база, а также подготовка квалифицированных кадров.

Также было подчеркнуто, что это направление создаст новые рабочие места для обслуживания воздушных такси, их сборки, производства запчастей, разработки программного обеспечения, а также для инженеров, пилотов и операторов.

По мнению Сергея Хегая, основная цель данной инициативы — создание новой высокотехнологичной индустрии для будущих поколений.

По его словам, в ближайшем будущем воздушные такси могут стать таким же обычным транспортным средством, как сегодняшние автомобили, а в Казахстане могут развиться новые технологические компании, инженерные школы и современные профессии.