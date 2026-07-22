Украинада янги бош қўмондон: Сирский ўрнига Михаил Драпатий тайинланди

·0·Дунё
Украинада янги бош қўмондон: Сирский ўрнига Михаил Драпатий тайинланди

Украина президенти Володимир Зеленский мамлакат Қуролли кучларининг янги бош қўмондони этиб генерал-майор Михаил Драпатийни тайинлашга қарор қилганини маълум қилди. Ушбу тегишли қарорлар расман 22 июль куни расмийлаштирилади.

Zamin.uz армия раҳбариятидаги муҳим ўзгаришлар, янги бош қўмондоннинг таржимаи ҳоли ва ушбу тайинлов ортида турган сабаблар тафсилотини тақдим этади.

Михаил Драпатий ким ва у лавозимга қандай келди?

2025 йил июнь ойидан буён Бирлашган кучлар қўмондони сифатида фаолият юритиб келаётган 43 ёшли генерал-майор Михаил Драпатий энди Украина армиясига бошчилик қилади. Президент ушбу қарор Бош штабнинг келгуси тузилмаси ва армияни янада ривожлантириш масалалари муҳокамасидан сўнг қабул қилинганини билдирди.

  • Ҳарбий йўли: Драпатий ўз фаолиятини 72-алоҳида механизациялашган бригадада взвод қўмондони сифатида бошлаган.

  • Мукофоти: 2016 йилда «Украина халқ қаҳрамони» ордени билан тақдирланган.

  • Тажрибаси: 2024 йилда Сирский бош қўмондон этиб тайинланганидан сўнг, Драпатий Қуруқликдаги қўшинларга раҳбарлик қилган ҳамда Харкив йўналишида мудофаани ташкил этишда ва Россия қўшинларининг ҳужумини барбод этишда муҳим роль ўйнаган.

Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, армия раҳбариятидаги ушбу ўзгаришлар собиқ мудофаа вазири Михаил Фёдоров лавозимидан кетганидан сўнг бошланган оммавий норозилик намойишлари фонида юз берди. Намойиш иштирокчиларининг бир қисми айнан Драпатийни бош қўмондон этиб тайинлашни талаб қилган.

Бу қарордан икки кун аввал Зеленский Бош штаб бошлиғи ўринбосари Владимир Горбатюк ва 3-армия корпуси қўмондони Андрей Билецкий каби юқори лавозимли ҳарбийлар билан учрашувлар ўтказиб, Сирскийнинг ўрнини эгаллайдиган номзодларни кўриб чиққан эди.

Сирскийга миннатдорлик ва унинг хизматлари

Президент Зеленский амалдаги бош қўмондон Александр Сирскийга кўрсатган хизматлари учун алоҳида миннатдорлик билдирди:

Володимир Зеленский: «Александр Сирский Киев мудофааси, Харкивдаги қарши ҳужум ва Курск йўналишидаги операцияларда Украина учун муҳим ва стратегик натижаларга эришишда жуда катта ҳисса қўшди».

Собиқ вазир Фёдоров билан муносабат ва маошлар муаммоси

Александр Сирский оммавий ахборот воситаларида собиқ мудофаа вазири Михаил Фёдоров билан юзага келган гўёки можаролар ҳақидаги хабарлар ўзини ҳайратга солганини айтди. У вазир билан муносабатлари ишчан бўлганини таъкидлаб, Фёдоровдан очиқчасига узр сўради.

Шунингдек, Сирский ҳарбийларнинг пул таъминотидаги узилишлар сабабини очиқлади:

  • Собиқ вазир Фёдоров ҳарбийларга тўланиши керак бўлган маблағларнинг бир қисмини учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) харидига йўналтирган.

  • Оқибатда ҳарбий хизматчиларнинг пул таъминоти билан боғлиқ муаммолар юзага келган.

  • Ҳозирда Украина ҳукумати барча ҳарбий хизматчиларга тўловларни ўз вақтида ва тўлиқ амалга ошириш имкониятларини изламоқда.

Украина Қуролли кучларининг янги бош қўмондони ҳақида маълумотнома

Кўрсаткич / Тафсилот

Маълумот

Исм-шарифи

Михаил Драпатий

Ҳарбий унвони ва ёши

Генерал-майор, 43 ёш

Аввалги лавозими

Бирлашган кучлар қўмондони (2025 йил июнь ойидан)

Асосий ютуқлари

Харкив мудофаасини ташкил этиш, Қуруқликдаги қўшинлар раҳбарлиги

Мукофоти

«Украина халқ қаҳрамони» ордени (2016 й.)

Расмий тайинлов санаси

2026 йил 22 июль

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футболчи Майкл Олисенинг икки ёшли қизи борлиги аммо ундан умуман хабар олмаслиги ҳақидаги ҳақиқатларФутболчи Майкл Олисенинг икки ёшли қизи борлиги аммо ундан умуман хабар олмаслиги ҳақидаги ҳақиқатларБугун, 10:06Макаодаги 98 минг япроқли дунёдаги энг қиммат олтин дарахтМакаодаги 98 минг япроқли дунёдаги энг қиммат олтин дарахтБугун, 09:37Соқолларини нуқсон деб билмайдиган аёл бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади!Соқолларини нуқсон деб билмайдиган аёл бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади!Бугун, 09:33Нима сабабдан Ламин Ямал иштонини пастроқ тушуриб ўйнайди? Бу кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиНима сабабдан Ламин Ямал иштонини пастроқ тушуриб ўйнайди? Бу кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиБугун, 09:25Мурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушадиМурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушадиБугун, 06:22Трамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилдиТрамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилдиБугун, 06:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?