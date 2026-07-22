Украинада янги бош қўмондон: Сирский ўрнига Михаил Драпатий тайинланди
Украина президенти Володимир Зеленский мамлакат Қуролли кучларининг янги бош қўмондони этиб генерал-майор Михаил Драпатийни тайинлашга қарор қилганини маълум қилди. Ушбу тегишли қарорлар расман 22 июль куни расмийлаштирилади.
Zamin.uz армия раҳбариятидаги муҳим ўзгаришлар, янги бош қўмондоннинг таржимаи ҳоли ва ушбу тайинлов ортида турган сабаблар тафсилотини тақдим этади.
Михаил Драпатий ким ва у лавозимга қандай келди?
2025 йил июнь ойидан буён Бирлашган кучлар қўмондони сифатида фаолият юритиб келаётган 43 ёшли генерал-майор Михаил Драпатий энди Украина армиясига бошчилик қилади. Президент ушбу қарор Бош штабнинг келгуси тузилмаси ва армияни янада ривожлантириш масалалари муҳокамасидан сўнг қабул қилинганини билдирди.
Ҳарбий йўли: Драпатий ўз фаолиятини 72-алоҳида механизациялашган бригадада взвод қўмондони сифатида бошлаган.
Мукофоти: 2016 йилда «Украина халқ қаҳрамони» ордени билан тақдирланган.
Тажрибаси: 2024 йилда Сирский бош қўмондон этиб тайинланганидан сўнг, Драпатий Қуруқликдаги қўшинларга раҳбарлик қилган ҳамда Харкив йўналишида мудофаани ташкил этишда ва Россия қўшинларининг ҳужумини барбод этишда муҳим роль ўйнаган.
Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, армия раҳбариятидаги ушбу ўзгаришлар собиқ мудофаа вазири Михаил Фёдоров лавозимидан кетганидан сўнг бошланган оммавий норозилик намойишлари фонида юз берди. Намойиш иштирокчиларининг бир қисми айнан Драпатийни бош қўмондон этиб тайинлашни талаб қилган.
Бу қарордан икки кун аввал Зеленский Бош штаб бошлиғи ўринбосари Владимир Горбатюк ва 3-армия корпуси қўмондони Андрей Билецкий каби юқори лавозимли ҳарбийлар билан учрашувлар ўтказиб, Сирскийнинг ўрнини эгаллайдиган номзодларни кўриб чиққан эди.
Сирскийга миннатдорлик ва унинг хизматлари
Президент Зеленский амалдаги бош қўмондон Александр Сирскийга кўрсатган хизматлари учун алоҳида миннатдорлик билдирди:
Володимир Зеленский: «Александр Сирский Киев мудофааси, Харкивдаги қарши ҳужум ва Курск йўналишидаги операцияларда Украина учун муҳим ва стратегик натижаларга эришишда жуда катта ҳисса қўшди».
Собиқ вазир Фёдоров билан муносабат ва маошлар муаммоси
Александр Сирский оммавий ахборот воситаларида собиқ мудофаа вазири Михаил Фёдоров билан юзага келган гўёки можаролар ҳақидаги хабарлар ўзини ҳайратга солганини айтди. У вазир билан муносабатлари ишчан бўлганини таъкидлаб, Фёдоровдан очиқчасига узр сўради.
Шунингдек, Сирский ҳарбийларнинг пул таъминотидаги узилишлар сабабини очиқлади:
Собиқ вазир Фёдоров ҳарбийларга тўланиши керак бўлган маблағларнинг бир қисмини учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) харидига йўналтирган.
Оқибатда ҳарбий хизматчиларнинг пул таъминоти билан боғлиқ муаммолар юзага келган.
Ҳозирда Украина ҳукумати барча ҳарбий хизматчиларга тўловларни ўз вақтида ва тўлиқ амалга ошириш имкониятларини изламоқда.
Украина Қуролли кучларининг янги бош қўмондони ҳақида маълумотнома
Кўрсаткич / Тафсилот
Маълумот
Исм-шарифи
Михаил Драпатий
Ҳарбий унвони ва ёши
Генерал-майор, 43 ёш
Аввалги лавозими
Бирлашган кучлар қўмондони (2025 йил июнь ойидан)
Асосий ютуқлари
Харкив мудофаасини ташкил этиш, Қуруқликдаги қўшинлар раҳбарлиги
Мукофоти
«Украина халқ қаҳрамони» ордени (2016 й.)
Расмий тайинлов санаси
2026 йил 22 июль
…