Маленькому хомяку наложили одну из самых крошечных шин в мире из-за сломанной лапки

Маленький хомяк со сломанной лапкой прошел необычное лечение у ветеринара Марии Фирсовой. Специалист изготовила специальную ортопедическую шину по размеру животного и зафиксировала ее на поврежденной лапке.

Это приспособление выполняет роль обычного гипса. Оно удерживает сломанную кость в стабильном положении и предотвращает дальнейшие травмы при движении. Поскольку шина оказалась крошечной, ее изготовление и правильная установка на лапку потребовали особой точности.

После процедуры лапка хомяка была защищена, и были созданы необходимые условия для естественного срастания кости. Ветеринары отмечают, что работа с такими маленькими животными требует не только медицинских знаний, но и огромного терпения.

Этот случай из практики Марии Фирсовой показал, что в ветеринарии каждое живое существо, независимо от его размера, заслуживает равного внимания.