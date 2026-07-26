ООН: 26 миллионов жителей Центральной Азии страдают от засухи

В Центральной Азии расширяется масштаб засухи, ее последствия ощущают на себе более 26 миллионов человек. По данным ООН, в регионе засухе подверглось более 152 миллионов гектаров земель. По меньшей мере одна пятая часть земель подверглась деградации.

Проблема не ограничивается только природой. Дефицит воды снижает урожайность сельскохозяйственных культур, увеличивает расходы на животноводство и негативно влияет на доходы сельского населения. Снижение плодородия почв также может ограничить возможности производства продуктов питания.

Вопросы совершенствования систем орошения, восстановления поврежденных земель и адаптации к изменению климата обсуждались на Ассамблее Глобального экологического фонда в Самарканде. На встрече были представлены новые экологические проекты, предназначенные для стран Центральной Азии.

ООН также обратила внимание на программу «Яшил макон» в Узбекистане. Эта инициатива предусматривает посадку деревьев, расширение зеленых зон и улучшение состояния окружающей среды.