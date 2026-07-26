Забавный диалог Эрлинга Холанда и Тома Холланда: предложение от «Человека-паука»

·52·Спорт
Забавный диалог Эрлинга Холанда и Тома Холланда: предложение от «Человека-паука»

Стали известны подробности неожиданного общения между одной из ярчайших звезд мирового футбола Эрлингом Холандом и голливудским актером Томом Холландом. Выяснилось, что актер, известный по роли «Человека-паука», пытался уговорить норвежского нападающего перейти в Тоттенхэм, однако эта попытка не увенчалась успехом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Этот случай произошел в 2021 году, когда Эрлинг Холанд забил 41 гол за Боруссию Дортмунд и привлекал внимание всего мира. Том Холланд связался с молодым форвардом во время Гран-при Монако и пригласил его в лондонский клуб. По данным Goal.com, актер попытался использовать свою популярность и сыграть роль «секретного агента» для Тоттенхэма.

Эрлинг Холанд в недавнем интервью признался, что в то время не знал, кто такой Том Холланд. «Оказывается, это тот самый Человек-паук, но я не смотрел этот фильм», — пояснил нападающий Манчестер Сити. По его словам, в сообщении от актера содержалась лишь просьба встретиться, пропустить по напитку и перейти в Тоттенхэм.

Недоразумение и извинения

В первоначальных сообщениях ходили слухи, будто Эрлинг Холанд грубо отнесся к актеру и посчитал его «случайным человеком». Однако футболист внес ясность в эту ситуацию, подчеркнув, что не имел намерений кого-либо обидеть. На своем ЁуТубе-канале он рассказал, что ситуация была вырвана из контекста, и позже он отправил актеру сообщение из-за того, что его слова прозвучали грубовато.

«Я сказал это в шутку, но люди поняли неправильно. Я почувствовал себя неловко и написал ему, чтобы сгладить ситуацию», — говорит Эрлинг Холанд. Этот случай в очередной раз доказал, насколько фанатам интересна личная жизнь футбольных звезд и их общение с известными личностями.

В настоящее время Эрлинг Холанд занят тем, что бьет рекорды английской Премьер-лиги в составе Манчестер Сити. Тоттенхэм же, судя по всему, в свое время упустил возможность осуществить такой трансфер. И хотя преданность актера своему клубу заслуживает похвалы, профессиональный выбор футболиста привел его в одну из сильнейших команд мира.

Эта история показывает, что в мире футбола трансферы иногда пытаются осуществлять не только через официальных агентов, но и через знаменитостей, являющихся ярыми фанатами. А для болельщиков Манчестер Сити это осталась просто забавная история, ведь их главный бомбардир прямо сейчас пишет историю на Этихад Стэдиум.

Эрлинг ХоландТом ХолландМанчестер СитиТоттенхэмФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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