Походы в кино и театр замедляют старение

Регулярное посещение музеев, театров, кино и концертов может быть не только культурным отдыхом, но и замедлить процесс физиологического старения организма. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в издании СкиенкеДаилй.

Ученые Токийского института науки проанализировали результаты масштабного исследования по вопросам старения, проведенного в Англии. В исследовании приняли участие 1899 человек старше 50 лет, за состоянием здоровья которых наблюдали в течение нескольких лет.

Специалисты оценили ряд медицинских показателей участников, таких как артериальное давление, функция легких, уровень холестерина и гемоглобина, индекс массы тела, скорость ходьбы, сила мышц кисти руки, и рассчитали их физиологический возраст. Этот показатель отражает реальное состояние организма и может отличаться от возраста в паспорте.

Кроме того, была собрана информация о том, как часто участники посещают музеи, театры, кинотеатры, концерты и художественные галереи. Физиологический возраст людей, регулярно участвовавших в культурных мероприятиях, составил в среднем 66,9 лет, тогда как у участников с низкой такой активностью этот показатель равнялся 69,9 годам.

Согласно результатам исследования, каждый дополнительный балл уровня культурной активности связан с тем, что физиологический возраст оказывается в среднем на 31 день меньше. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов, как доход, занятость, наличие хронических заболеваний и других.

По мнению ученых, регулярное посещение культурных мероприятий повышает социальную активность человека, укрепляет психическое здоровье и поддерживает здоровый образ жизни. Специалисты подчеркивают, что положительный эффект от этого может быть близок даже результатам регулярных физических упражнений.