Месси впервые появился на родине после финала ЧМ-2026

После тяжелого поражения в финале ЧМ-2026 Лионель Месси впервые предстал перед глазами болельщиков в Аргентине. 39-летний звездный форвард выбрал не большую футбольную арену, а скромный матч клуба, близкого его семье, и за этим визитом стояла особая причина.

Какой матч посмотрел Месси?

Лионель Месси наблюдал со стадиона за матчем «Леонес» — «Сентраль Кордова де Росарио», который прошел в городе Арройо-Секо провинции Санта-Фе.

Встреча в рамках Первого дивизиона К Аргентины завершилась победой гостей со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе «Антонио Ди Джакомо», принадлежащем клубу «Атлетико Унион».

Месси пришел на стадион, чтобы поддержать близкий ему футбольный проект, независимо от результата.

У визита была семейная причина

«Леонес» — не обычный клуб, им руководит брат Лионелья Месси Матиас Месси. В текущем сезоне команда выступает в чемпионате Первого дивизиона К Ассоциации футбола Аргентины.

По этой причине появление Месси на трибунах расценили не просто как просмотр футбола, а как поддержку семейного проекта.

Болельщики на стадионе тепло встретили аргентинскую звезду. Это стало одним из первых публичных появлений игрока после финала чемпионата мира против Испании.

Месси снова сотворил историю на ЧМ-2026

Аргентина не смогла удержать чемпионский титул в финале, но Месси стал одним из самых ярких футболистов турнира.

На мундиале он:

провел 8 матчей;

забил 8 голов;

отдал 4 результативные передачи;

принял непосредственное участие в 12 голах.

С этими показателями Месси стал одним из самых результативных игроков турнира и был удостоен приза «Серебряный мяч» ЧМ-2026.

Аргентина остановилась в одном голе от победы

Команда Лионелья Скалони дошла до решающего матча чемпионата мира. Однако в финале против Испании аргентинцы уступили со счетом 0:1 из-за единственного гола, пропущенного в дополнительное время.

Ферран Торрес на 106-й минуте забил гол, принесший Испании чемпионство. А Аргентина потеряла статус действующего чемпиона мира и завершила турнир с серебряной медалью.

Когда Месси вернется в «Интер Майами»?

После тяжелых нагрузок на чемпионате мира Месси дали время на восстановление. Из-за этого он также не участвовал в Матче всех звезд MLS. На данный момент дата возвращения аргентинского нападающего на поле в составе «Интер Майами» официально не объявлена.

Будущее Месси в сборной остается открытым, учитывая, что в 39 лет он совершил 12 результативных действий на мундиале. Официального решения о том, продолжит ли он карьеру в составе Аргентины или попрощается с национальной командой, пока нет.

А как вы считаете, должен ли Лионель Месси снова сыграть за сборную Аргентины?