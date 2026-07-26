Хамелеон, испытавший терпение водителя, поднял всем настроение (видео)

В городе Кахраманмараш хамелеон, появившийся посреди дороги, привлек внимание водителя. Человек, управлявший автомобилем, заметил животное и сразу же остановился, чтобы не задавить его.

Водитель ожидал, что хамелеон быстро перейдет дорогу. Однако животное двигалось очень медленно, раскачиваясь при каждом шаге вперед и назад. Эта его привычка придала ситуации комичный вид.

Водитель же не стал торопить хамелеона и дождался, пока он полностью пересечет дорогу. Его неожиданная реакция и медленная ходьба животного были запечатлены на видео.

После того как ролик распространился в сети, его посмотрели тысячи людей. В комментариях многие назвали движения хамелеона забавными. Другие же тепло встретили бережное отношение водителя к животному.