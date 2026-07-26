В Турции перевернулся автобус с 42 пассажирами

·99·Мир
В Турции перевернулся автобус с 42 пассажирами

В турецкой провинции Кырыккале произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии 40 из 42 человек, находившихся в автобусе, получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 25 июля на автодороге Кырыккале – Самсун в районе махалли Кимески. По предварительным данным, водитель по неизвестным причинам потерял управление транспортным средством. В результате автобус съехал с дороги и перевернулся.

В момент происшествия в автобусе находились 42 пассажира, в том числе три сотрудника транспортной компании. В результате ДТП 40 человек получили телесные повреждения.

После поступления сообщения о чрезвычайном происшествии на место были направлены бригады скорой помощи, полиция и спасательные службы. Пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, иностранных граждан среди пострадавших нет. В настоящее время соответствующими ведомствами ведется расследование для установления точных причин аварии.

ТурцияКырыккалеСамсун
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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