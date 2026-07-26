Microsoft борется с пиратством: Windows теперь защищена через чипы ТПМ

·44·Технологии
Microsoft борется с пиратством: Windows теперь защищена через чипы ТПМ

Корпорация Microsoft готовится внедрить революционные изменения в систему активации операционной системы Windows. Компания вводит новый защитный механизм, использующий чипы ТПМ (Трустед Платформ Модуле) на материнской плате, с целью сделать процесс лицензирования более безопасным и положить конец методам незаконной активации. Этот шаг не только усилит кибербезопасность, но и может сделать существовавшие годами методы «пиратства» технически невозможными. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая технология направлена на проверку подлинности серверов Кей Манагемент Сервике (КМС). КМС — это корпоративный инструмент Microsoft, который позволяет крупным организациям централизованно активировать сотни компьютеров без ввода индивидуального ключа на каждом устройстве. По данным иксбт.ком, новая система будет контролировать именно этот процесс на аппаратном уровне.

ТПМ-басед аттестатион: Защита новой эры

Новый механизм получил название «ТПМ-басед аттестатион». Его основная задача — подтвердить, что сервер активации действительно является легитимным и работает в безопасной среде. Система сначала проверяет запуск сервера на доверенном оборудовании, а затем анализирует целостность программной среды. Только после успешного прохождения этих этапов запросы на активацию получают разрешение.

Специалисты Microsoft отмечают, что действующая архитектура КМС долгие годы оставалась уязвимым местом. Хакеры создавали фальшивые серверы, имитирующие официальную инфраструктуру КМС, и обходили механизмы корпоративного лицензирования. Этот метод широко использовался не только для бизнеса, но и среди обычных пользователей для нелегальной активации Windows.

Это изменение также может оказать существенное влияние на ИТ-рынок Узбекистана. В нашей стране многие представители малого и среднего бизнеса, а также домашние пользователи до сих пор используют неофициальные методы активации. Внедрение проверки на аппаратном уровне со стороны Microsoft остановит работу таких «решений» и заставит пользователей перейти на официальные лицензии.

Когда вступят в силу изменения?

По данным компании, проверка на аппаратном уровне станет обязательной частью начиная со следующего поколения Windows Сервер. С августа 2026 года пользователи Windows Сервер 2025 начнут получать уведомления о подготовке своей инфраструктуры к новому механизму защиты.

Основные особенности новой системы:

  • Аппаратная аутентификация сервера активации;
  • Постоянный мониторинг целостности программной среды;
  • Блокировка фальшивых КМС-эмуляторов;
  • Усиление привязки системы Windows к конкретному устройству (хардваре).
Хотя это нововведение в первую очередь ориентировано на корпоративных клиентов, оно косвенно нанесет удар по рынку нелегальных программ-активаторов (активатор). Многие популярные инструменты работают именно путем эмуляции КМС-серверов или подключения к сторонним онлайн-серверам, периодически подтверждающим статус лицензии. Проверка же через чипы ТПМ позволит мгновенно выявлять такие поддельные подключения.

MicrosoftWindowsTPMКибербезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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