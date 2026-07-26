Неймар вернулся на поле: Бразильская звезда оформила дубль и ответила критикам

Легендарный бразильский футболист Неймар вернулся на поле после длительного перерыва из-за травмы и в очередной раз доказал, что находится в отличной спортивной форме. В матче против «Шапекоэнсе» в рамках Серии А Бразилии нападающий забил два гола в составе «Сантоса», показав, что он остается главным лидером команды. Эта игра стала значимой не только благодаря его возвращению, но и достойным ответом тем, кто в последние недели сомневался в его профессионализме. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя встреча завершилась вничью со счетом 2:2, действия 34-летнего форварда находились в центре внимания болельщиков и специалистов. Как пишет издание Goal.com, Неймар завершил процесс восстановления после тяжелой травмы на чемпионате мира и без каких-либо трудностей возглавил линию атаки «Сантоса». Если его первый гол обеспечил преимущество в матче, то второй подтвердил, что его мастерство по-прежнему при нем.

Критика и оригинальное празднование «покера»

Радость Неймара после голов вызвала отдельное обсуждение. Во время празднования гола он изобразил движения карточной игры, намекнув тем самым на критиков его участия в покерных турнирах. Напомним, что местная пресса и болельщики подвергли футболиста резкой критике за то, что он появился на турнире по покеру в Сан-Паулу во время важного матча «Сантоса» в Венесуэле.

Главный тренер клуба Кука внес ясность в эту ситуацию, подчеркнув, что отсутствие Неймара в Венесуэле не связано с его дисциплиной. По словам тренера, то, что футболист не отправился в дальнюю поездку, было тактическим решением, принятым для сохранения его физического состояния. Неймар полноценно участвовал во всех тренировках и посетил покерный турнир только в официальный выходной день.

По ходу матча Неймар выделялся не только своими голами, но и агрессивной игрой. Во втором тайме за грубое нарушение против соперника он был предупрежден арбитром. Эта желтая карточка стала для нападающего третьей в текущем чемпионате, из-за чего он автоматически пропустит матч следующего тура.

Из-за этой дисквалификации 9 августа «Сантосу» придется выйти на поле в важнейшем матче против «Атлетико Паранаэнсе» без своего главного «креативного двигателя». Это считается серьезной потерь для команды, так как очевидно, что в присутствии Неймара на поле эффективность атаки значительно возрастает.

Неймар получил 3 желтые карточки в текущем сезоне;

Его результативность в рамках контракта с «Сантосом» остается высокой;

Следующая встреча состоится 9 августа.

В целом, звезда бразильского футбола продолжает отвечать на претензии по поводу своей жизни за пределами поля наилучшим образом — голами. Восстановление его спортивной формы стало позитивной новостью как для клуба, так и для болельщиков сборной Бразилии.