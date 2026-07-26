Мальчик, пытавшийся объяснить туристам, что такое кумыс, покорил соцсети своей искренностью (видео)

·200·Мир
Мальчик, пытавшийся объяснить туристам, что такое кумыс, покорил соцсети своей искренностью (видео)

В Кыргызстане видео с мальчиком, продающим кумыс, широко распространилось в социальных сетях. Он пытается говорить на разных языках, чтобы познакомить иностранных туристов с национальным напитком, а когда объяснять становится трудно, использует жестикуляцию.

В кадре видно, как мальчик просто и искренне описывает кумыс гостям. Иногда он путает слова, но не перестает объяснять продукт. Туристы же с интересом и улыбкой наблюдают за его стараниями.

Старания мальчика принесли результат, ему даже удалось продать кумыс. Этот небольшой торговый процесс вызвал большой интерес среди пользователей сети.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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