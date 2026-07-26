Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины

·167·Спорт
Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился потрясшей мир футбола информацией. По его словам, легендарный Лионель Месси считал финал чемпионата мира 2026 года своим последним матчем на международной арене. Обладатель восьми «Золотых мячей» не смог сдержать слёз после решающего поединка турнира, проходившего в Северной Америке. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

Как передает издание Goal.com, поражение сборной Аргентины в финале против Испании оказалось тяжелым не только из-за упущенного чемпионского титула, но и из-за ухода капитана команды. Паредес, выступающий в настоящее время за «Бока Хуниорс», рассказал, что Месси морально готовился к этому финалу как к своему прощальному матчу.

Эмоции капитана и неожиданное решение

По словам Паредеса, атмосфера в лагере национальной команды была очень тяжелой. «Это очень больно, потому что на протяжении всего чемпионата мы не хотели, чтобы этот последний матч наступил. Думаю, он уже принял окончательное решение завершить карьеру в сборной именно этой игрой», — подчеркнул полузащитник.

Тем не менее, Паредес, выступавший вместе с Месси за «Пари Сен-Жермен», надеется, что капитан изменит свое решение. По его мнению, вся команда и болельщики хотят еще раз увидеть Лионелья в футболке «альбиселесте». Однако он добавил, что окончательное решение зависит только от самого футболиста и его личного счастья.

Эпоха больших реформ в сборной

Наряду с Лионельем Месси, сам Леандро Паредес также сомневается насчет своего будущего в национальной команде. Ожидается, что в коллективе под руководством Лионелья Скалони начнется период серьезных перемен и смены поколений. Паредес заявил, что пока не стоит принимать поспешных решений и всё нужно тщательно обдумать.

Эта новость оценивается как огромная потеря для аргентинского футбола. Месси долгие годы был не только лидером, но и символом команды. С его уходом Лионелью Скалони придется перестраивать коллектив заново. Для узбекистанских любителей футбола эта новость тоже стала неожиданной, ведь многие ждали, что Лионель еще раз победит на крупных турнирах.

На данный момент официальных заявлений от Лионелья Месси или Ассоциации футбола Аргентины не поступало. Однако слова такого близкого одноклубника, как Паредес, свидетельствуют о серьезности ситуации. Нападающий «Интер Майами» в данный момент может быть полностью сосредоточен на своей клубной карьере.

Лионель МессиАргентинаФутболЧемпионат МираЛеандро Паредес
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Челси установил астрономическую цену на Педру Нету: Манчестер Сити и Ливерпуль предупрежденыЧелси установил астрономическую цену на Педру Нету: Манчестер Сити и Ливерпуль предупрежденыСегодня, 18:37Арсенал начинает решающие переговоры по трансферу Бруно ГимарайнсаАрсенал начинает решающие переговоры по трансферу Бруно ГимарайнсаСегодня, 18:15Боруссия Дортмунд опережает Милан в борьбе за таланта 2007 года рожденияБоруссия Дортмунд опережает Милан в борьбе за таланта 2007 года рожденияСегодня, 18:1124-часовое «безумие»: отказ Пепа и «предательство» федерации24-часовое «безумие»: отказ Пепа и «предательство» федерацииСегодня, 18:03Лионель Месси впервые появился на публике после финала ЧМ-2026: Он посетил матч низшей лигиЛионель Месси впервые появился на публике после финала ЧМ-2026: Он посетил матч низшей лигиСегодня, 17:54Милан нацелен на талант из Барселоны для укрепления защитыМилан нацелен на талант из Барселоны для укрепления защитыСегодня, 17:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость