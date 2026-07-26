Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился потрясшей мир футбола информацией. По его словам, легендарный Лионель Месси считал финал чемпионата мира 2026 года своим последним матчем на международной арене. Обладатель восьми «Золотых мячей» не смог сдержать слёз после решающего поединка турнира, проходившего в Северной Америке. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

Как передает издание Goal.com, поражение сборной Аргентины в финале против Испании оказалось тяжелым не только из-за упущенного чемпионского титула, но и из-за ухода капитана команды. Паредес, выступающий в настоящее время за «Бока Хуниорс», рассказал, что Месси морально готовился к этому финалу как к своему прощальному матчу.

Эмоции капитана и неожиданное решение

По словам Паредеса, атмосфера в лагере национальной команды была очень тяжелой. «Это очень больно, потому что на протяжении всего чемпионата мы не хотели, чтобы этот последний матч наступил. Думаю, он уже принял окончательное решение завершить карьеру в сборной именно этой игрой», — подчеркнул полузащитник.

Тем не менее, Паредес, выступавший вместе с Месси за «Пари Сен-Жермен», надеется, что капитан изменит свое решение. По его мнению, вся команда и болельщики хотят еще раз увидеть Лионелья в футболке «альбиселесте». Однако он добавил, что окончательное решение зависит только от самого футболиста и его личного счастья.

Эпоха больших реформ в сборной

Наряду с Лионельем Месси, сам Леандро Паредес также сомневается насчет своего будущего в национальной команде. Ожидается, что в коллективе под руководством Лионелья Скалони начнется период серьезных перемен и смены поколений. Паредес заявил, что пока не стоит принимать поспешных решений и всё нужно тщательно обдумать.

Эта новость оценивается как огромная потеря для аргентинского футбола. Месси долгие годы был не только лидером, но и символом команды. С его уходом Лионелью Скалони придется перестраивать коллектив заново. Для узбекистанских любителей футбола эта новость тоже стала неожиданной, ведь многие ждали, что Лионель еще раз победит на крупных турнирах.

На данный момент официальных заявлений от Лионелья Месси или Ассоциации футбола Аргентины не поступало. Однако слова такого близкого одноклубника, как Паредес, свидетельствуют о серьезности ситуации. Нападающий «Интер Майами» в данный момент может быть полностью сосредоточен на своей клубной карьере.