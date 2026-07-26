Анкалаев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым по количеству побед

Турнир UFC в Абу-Даби имел для Магомеда Анкалаева гораздо большее значение, чем просто рядовая победа. Российский боец остановил представителя Узбекистана Богдана Гуськова в последнем раунде и догнал Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в промоушене.

В пятом раунде Анкалаев усилил давление

Бой в полутяжелом весе прошел 25 июля на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Действовавший осторожно в начальных раундах Анкалаев во второй половине поединка задействовал свое превосходство в борьбе и партере.

В пятом раунде российский боец перевел Гуськова на настил и обрушил на него град ударов. Рефери остановил бой на отметке 2 минуты 41 секунда, и Анкалаев был объявлен победителем техническим нокаутом.

Этот результат стал 13-й победой Анкалаева в UFC.

Анкалаев встал в один ряд с Хабибом

В официальной статистике UFC до боя с Гуськовым на счету Анкалаева было 12 побед, а у Хабиба Нурмагомедова — 13. После результата в Абу-Даби Анкалаев также оформил свою 13-ю победу и сравнялся со своим знаменитым соотечественником.

Лидеры среди российских бойцов:

Ислам Махачев — 17 побед; Александр Волков — 14; Магомед Анкалаев — 13; Хабиб Нурмагомедов — 13.

Теперь Анкалаеву нужна одна победа, чтобы догнать Волкова, и еще четыре, чтобы сравняться с показателем Махачева.

Гусков принял бой на коротком уведомлении

Богдан Гусков изначально не планировал участвовать в главном бою в Абу-Даби. После того как прежний соперник Магомеда Анкалаева Халил Раунтри получил травму, представитель Узбекистана согласился заменить его на коротком уведомлении.

Перед боем UFC представил Гуськова как представителя Узбекистана с самым высоким рейтингом. Все свои 18 побед в профессиональной карьере он одержал досрочно, причем 13 из них завершил в первом раунде.

После поражения Гусков заявил в социальных сетях, что не сдастся, и пообещал вернуться. Результат в Абу-Даби поставил точку в его победной серии из четырех боев.

От поражения за секунду до конца до исторического результата

34-летний Анкалаев дебютировал в UFC в 2018 году против Пола Крейга. Несмотря на то, что он доминировал на протяжении всего боя, за одну секунду до окончания третьего раунда он потерпел поражение удушающим приемом «треугольник».

После этого он превратился в одного из самых опасных бойцов полутяжелого дивизиона и завоевал чемпионский титул UFC, победив Алекса Перейру. Позже, потеряв пояс в реванше, Анкалаев победой над Гуськовым вновь вернулся на успешный путь.

После поединка с Гуськовым общий баланс Анкалаева в UFC составляет 13 побед, 2 поражения, 1 ничью и 1 бой признан несостоявшимся.

На очереди ли снова титульный бой?

Победа в Абу-Даби закрепила за Анкалаевым статус главного претендента на чемпионский пояс в полутяжелом весе. Однако из-за того, что большая часть пятираундового поединка прошла в осторожном темпе, его следующий бой непосредственно за титул пока не гарантирован.

Тем не менее, цифры говорят в пользу Анкалаева: он сравнялся с показателем побед Хабиба в UFC и имеет возможность улучшить этот результат среди действующих бойцов.

Теперь главный вопрос один: подарит ли победа в Абу-Даби Анкалаеву еще один шанс на чемпионский пояс?