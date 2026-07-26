Милан нацелился на защитника Барселоны Жерара Мартина для усиления обороны

·45·Спорт
Милан нацелился на защитника Барселоны Жерара Мартина для усиления обороны

Итальянский Милан планирует кардинально перестроить линию обороны команды под руководством нового главного тренера Аморима. Товарищеский матч на Селтик Парк в рамках предсезонной подготовки ярко продемонстрировал проблемы команды в защите. По этой причине руководство «россонери» занялось поиском технически сильного защитника, способного начинать атаки из глубины. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Главной целью клуба рассматривается воспитанник Барселоны Жерар Мартин. Левоногий защитник ростом 186 сантиметров считается одним из самых талантливых представителей академии Ла Масия. Ожидается, что его физическая форма и мастерство обращения с мячом полностью соответствуют тактическим схемам Аморима.

Трансферная стоимость и детали переговоров

Как сообщает издание Эл Накионал, Милан обратился к руководству Барселоны с официальным предложением в размере 20 миллионов евро за этот трансфер. Однако каталонский клуб считает эту сумму недостаточной. Испанский гранд требует за своего футболиста не менее 35 миллионов евро, однако стороны могут договориться о снижении цены за счет различных бонусов и процента от последующей перепродажи.

Жерар Мартин в прошлом сезоне провел 30 матчей в Ла Лиге, продемонстрировав стабильную игру. Несмотря на то, что действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года, Барселона выразила готовность продать его из-за финансовых проблем и необходимости сбалансировать бюджет.

Стоит отметить, что Милан в этой гонке не одинок. Английский Челси также проявляет серьезный интерес к талантливому защитнику 2004 года рождения. Итальянцы намерены ускорить переговоры, чтобы опередить конкурентов.

Если этот трансфер состоится, ожидается, что Жерар Мартин станет центральной фигурой обороны Милана и вместе с Жилой составит новый оборонительный бастион команды. Этот переход не только укрепит защиту клуба, но и откроет новый этап в организации атак.

МиланБарселонаТрансферЖерар МартинФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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