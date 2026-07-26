Милан нацелился на защитника Барселоны Жерара Мартина для усиления обороны

Итальянский Милан планирует кардинально перестроить линию обороны команды под руководством нового главного тренера Аморима. Товарищеский матч на Селтик Парк в рамках предсезонной подготовки ярко продемонстрировал проблемы команды в защите. По этой причине руководство «россонери» занялось поиском технически сильного защитника, способного начинать атаки из глубины. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Главной целью клуба рассматривается воспитанник Барселоны Жерар Мартин. Левоногий защитник ростом 186 сантиметров считается одним из самых талантливых представителей академии Ла Масия. Ожидается, что его физическая форма и мастерство обращения с мячом полностью соответствуют тактическим схемам Аморима.

Трансферная стоимость и детали переговоров

Как сообщает издание Эл Накионал, Милан обратился к руководству Барселоны с официальным предложением в размере 20 миллионов евро за этот трансфер. Однако каталонский клуб считает эту сумму недостаточной. Испанский гранд требует за своего футболиста не менее 35 миллионов евро, однако стороны могут договориться о снижении цены за счет различных бонусов и процента от последующей перепродажи.

Жерар Мартин в прошлом сезоне провел 30 матчей в Ла Лиге, продемонстрировав стабильную игру. Несмотря на то, что действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года, Барселона выразила готовность продать его из-за финансовых проблем и необходимости сбалансировать бюджет.

Стоит отметить, что Милан в этой гонке не одинок. Английский Челси также проявляет серьезный интерес к талантливому защитнику 2004 года рождения. Итальянцы намерены ускорить переговоры, чтобы опередить конкурентов.

Если этот трансфер состоится, ожидается, что Жерар Мартин станет центральной фигурой обороны Милана и вместе с Жилой составит новый оборонительный бастион команды. Этот переход не только укрепит защиту клуба, но и откроет новый этап в организации атак.