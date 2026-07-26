В Иране похоронили детей, ставших жертвами удара по школе

В иранском городе Минаб в последний путь проводили детей, погибших в результате удара США и Израиля. Спустя почти пять месяцев после трагедии были преданы земле тела 34 детей, чьи личности удалось установить с помощью ДНК-экспертизы.

Согласно официальным данным, специалистам удалось идентифицировать 68 частей тел, принадлежащих детям. Тем не менее, тело 7-летнего Макана Насири до сих пор не найдено. Сообщается, что из-за того, что ракета упала прямо в то место, где он находился, обнаружить останки ребенка не представилось возможным.

В связи с этим для Макана Насири была подготовлена символическая пустая могила. А его окровавленный свитер и один кроссовки хранятся в местной мечети в качестве мемориала, посвященного памяти жертв трагедии.

По данным иранских властей, в результате удара по начальной школе для девочек в городе Минаб 28 февраля 2026 года погибли 168 человек. Основную часть жертв составили ученицы младших классов в возрасте от 7 до 12 лет, а также несколько учителей. Этот инцидент называют одной из самых тяжелых трагедий с участием детей в истории страны.