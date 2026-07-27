У жительницы Великобритании после свадьбы дочери диагностировали редкий сердечный синдром

·79·Мир
У жительницы Великобритании после свадьбы дочери диагностировали редкий сердечный синдром

Проживающая в Великобритании 65-летняя женщина после свадьбы своей дочери неожиданно оказалась в больнице. Хотя первоначально врачи подозревали у нее обширный инфаркт, результаты дополнительных обследований показали, что причиной ее состояния стал редкий «синдром счастливого сердца». Об этом сообщает издание Оксфорд Медикал Касе Репортс.

Сообщается, что женщина обратилась в медицинское учреждение с симптомами, характерными для инфаркта: сильной болью в груди и одышкой. Однако после магнитно-резонансной томографии (МРТ) врачи установили, что у пациентки развилась редкая форма синдрома такоцубо, а именно — разновидность стрессовой кардиомиопатии, называемая «синдромом счастливого сердца».

Специалисты отмечают, что «синдром разбитого сердца», который обычно наблюдается после сильного горя или психологической травмы, встречается гораздо чаще. Но «синдром счастливого сердца», напротив, может возникать после очень радостных и сильных положительных эмоций в жизни человека, включая свадьбу ребенка, крупное достижение или долгожданные события.

В таком случае резкий всплеск гормонов стресса временно нарушает работу сердечной мышцы. Поэтому симптомы заболевания очень похожи на признаки инфаркта: боль в груди, одышка, а также определенные изменения в анализах крови. По этой причине поставить точный диагноз без дополнительных исследований непросто.

После того как врачи назначили пациентке необходимые лекарственные препараты, функция ее сердца полностью восстановилась. Сообщается, что в настоящее время женщина поправилась и вернулась к привычному образу жизни.

Oxford Medical Case ReportsВеликобритания
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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