Каково это — сниматься в рекламе с Лионельем Месси?

·70·Спорт
Каково это — сниматься в рекламе с Лионельем Месси?

Переход Лионелья Месси в MLS еще больше укрепил его статус глобальной маркетинговой иконы. Однако голливудские звезды отмечают, что работа с аргентинской футбольной легендой требует жестких ограничений и армейской точности. В частности, знаменитый актер Стив Карелл выяснил, что Месси выделяет на съемочный процесс рекламы крайне мало времени. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Goal.com, нападающий, являющийся одним из лучших футболистов мира, очень строго контролирует свое внеполевое время. Особенно процесс участия в крупных рекламных кампаниях вместе со знаменитыми голливудскими звездами организуется на основе строжайших правил, что серьезно подгоняет съемочную группу за кадром.

Жосткие правила и тридцать минут времени

Известный актер и совладелец клуба Лос-Анджелес Уилл Феррелл раскрыл интересные подробности этого в шоу Те Дан Патрик Шов. По его словам, хотя сам он лично не встречался с обладателем восьми «Золотых мячей», эти детали он услышал от Стива Карелла во время их совместной работы над брендом картофельных чипсов.

Феррелл рассказал, что временное окно для работы с чемпионом мира 2022 года невероятно узкое, не оставляющее места для привычных голливудских задержек или пересъемок. Как только Лионель появляется на площадке, от технической группы требуется немедленный результат, и в этом процессе возникает колоссальное давление.

Точность, как на поле

Уилл Феррелл в ходе беседы вспомнил слова Карелла: «Я участвовал во внутренней кампании Лай’с, а Стив участвовал в зарубежной. Оказывается, Месси выходит на поле, и у него есть одно правило: как только он появляется на площадке, у вас есть ровно 30 минут времени на работу с Месси, и точка».

Из-за этого строгого ограничения на съемочной площадке начинается суета, и все кадры должны быть записаны как можно быстрее. В противном случае футболист просто уйдет. С момента перехода в Интер Майами международная привлекательность Месси еще больше возросла, заставляя бренды соглашаться на столь сложные условия.

Лионель МессиИнтер МайамиУилл ФерреллСтив КареллЗвезды футбола
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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