Зебо Рахимова рассказала, что потратила на путешествия 70 тысяч долларов

·141·Культура
Зебо Рахимова рассказала, что потратила на путешествия 70 тысяч долларов

Молодая актриса и вайнер Зебо Рахимова в интервью проекту «Intervyu TV» на YouTube откровенно рассказала о своей личной жизни, творческой деятельности и пути к большому успеху. Она отметила, что начала с первого гонорара в 200 mil. сумов (прим. — 200 тыс. сумов), а сегодня дошла до сотрудничества на миллионы долларов с крупными брендами.

По словам Зебо, ее настоящее имя — Зебинисо, а история выбора этого имени стала забавным воспоминанием, которое до сих пор бережно хранится в ее семье.

Keng ko‘ylak kiygan ayol yashil maydonda qizil olma ushlab o‘tiribdi.

Блогер призналась, что с детства мечтала стать актрисой. Однако родители были против этой профессии. Поэтому, чтобы убедить их, она сначала выразила желание стать журналистом и ведущей. Позже она переступила порог актерской школы, сделав первый шаг к своей мечте.

Свой первый опыт на большом экране Зебо Рахимова получила в сериале «Folbin» («Прорицательница»). Интересно, что за этот 42-серийный проект она не получила ни сома. Но именно эта работа открыла ей двери к известности и последующим предложениям.

Bezakli bosh kiyim kiygan qiz Instagram posti yonida turibdi.

Актриса подчеркнула, что поначалу получала за роли в теленовеллах гонорары в 200 тысяч сумов. Затем эта сумма постепенно росла. Позже она начала зарабатывать на рекламе в социальных сетях и со временем вышла на уровень сотрудничества с международными брендами.

По ее словам, один из крупнейших контрактов был заключен со строительной компанией, в рамках которого оплата по договору осуществлялась недвижимостью.

Зебо Рахимова рассказала, что начала блогерскую деятельность в 2022 году. С тех пор она вместе со своим творческим партнером Умидом создает различный контент и завоевала любовь миллионов подписчиков.

Инстаблогер также не стала скрывать свою особую страсть к путешествиям. По ее словам, на сегодняшний день она побывала в 28 странах, на поездки в которые в общей сложности было потрачено около 70 тысяч долларов.

Yashil kepka va ko‘ylak kiygan qiz suv bo‘yida kamera ushlab turibdi.

«На эти деньги можно было купить несколько машин или сыграть десятки свадеб. Но для меня самое большое богатство — это опыт и воспоминания, приобретенные в путешествиях», — поделилась Зебо Рахимова.

По мнению блогера, главная инвестиция человека — это работа над собой, отказ от сдачи перед лицом трудностей и сбор незабываемых жизненных воспоминаний.

Зебо РахимоваYouTubeИнтервью ТВФолбинУмид
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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