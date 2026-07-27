Зебо Рахимова рассказала, что потратила на путешествия 70 тысяч долларов

Молодая актриса и вайнер Зебо Рахимова в интервью проекту «Intervyu TV» на YouTube откровенно рассказала о своей личной жизни, творческой деятельности и пути к большому успеху. Она отметила, что начала с первого гонорара в 200 mil. сумов (прим. — 200 тыс. сумов), а сегодня дошла до сотрудничества на миллионы долларов с крупными брендами.

По словам Зебо, ее настоящее имя — Зебинисо, а история выбора этого имени стала забавным воспоминанием, которое до сих пор бережно хранится в ее семье.

Блогер призналась, что с детства мечтала стать актрисой. Однако родители были против этой профессии. Поэтому, чтобы убедить их, она сначала выразила желание стать журналистом и ведущей. Позже она переступила порог актерской школы, сделав первый шаг к своей мечте.

Свой первый опыт на большом экране Зебо Рахимова получила в сериале «Folbin» («Прорицательница»). Интересно, что за этот 42-серийный проект она не получила ни сома. Но именно эта работа открыла ей двери к известности и последующим предложениям.

Актриса подчеркнула, что поначалу получала за роли в теленовеллах гонорары в 200 тысяч сумов. Затем эта сумма постепенно росла. Позже она начала зарабатывать на рекламе в социальных сетях и со временем вышла на уровень сотрудничества с международными брендами.

По ее словам, один из крупнейших контрактов был заключен со строительной компанией, в рамках которого оплата по договору осуществлялась недвижимостью.

Зебо Рахимова рассказала, что начала блогерскую деятельность в 2022 году. С тех пор она вместе со своим творческим партнером Умидом создает различный контент и завоевала любовь миллионов подписчиков.

Инстаблогер также не стала скрывать свою особую страсть к путешествиям. По ее словам, на сегодняшний день она побывала в 28 странах, на поездки в которые в общей сложности было потрачено около 70 тысяч долларов.

«На эти деньги можно было купить несколько машин или сыграть десятки свадеб. Но для меня самое большое богатство — это опыт и воспоминания, приобретенные в путешествиях», — поделилась Зебо Рахимова.

По мнению блогера, главная инвестиция человека — это работа над собой, отказ от сдачи перед лицом трудностей и сбор незабываемых жизненных воспоминаний.