Шутка дорого обошлась: собака стянула с сотрудника брюки (видео)

·154·Мир
Шутка дорого обошлась: собака стянула с сотрудника брюки (видео)

Молодой человек, прогуливавшийся вдоль дороги со своей собакой, неожиданно оказался в центре курьезного происшествия. Проходивший мимо сотрудник попытался напугать их игрушечным животным, которое держал в руках, однако события развивались совсем не так, как он ожидал.

На видео запечатлено, как собака вместо того, чтобы испугаться игрушки, бросилась в погоню за сотрудником. Поняв, что ситуация приняла серьезный оборот, мужчина попытался убежать, но собака догнала его и, вцепившись в брюки, начала их тянуть. В результате пес стянул с сотрудника штаны.

Еще одним забавным моментом инцидента стало то, что пожилая женщина, увидев бегущую собаку, также испугалась и попыталась поскорее покинуть место происшествия. Этот эпизод также попал на записи камер видеонаблюдения.

Данное видео широко распространилось в социальных сетях и активно обсуждается пользователями как пример неожиданных последствий неудачной шутки.

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Charos
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