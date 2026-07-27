Президент России Владимир Путин заявил, что после распада СССР западные страны пытались подстроить правила международных отношений под свои интересы. В качестве примера он привел решения, принятые по Югославии, и сравнил этот процесс с «выпуском джинна из бутылки».

Однако это — политико-правовая интерпретация российского лидера. События в Югославии, особенно вопрос о легитимности военной операции НАТО 1999 года, до сих пор остаются одной из дискуссионных тем в международном праве.

Что именно сказал Путин?

Это заявление прозвучало 26 июля 2026 года в Санкт-Петербурге на встрече с военнослужащими Военно-морского флота России. Путин подчеркнул, что послевоенный международный порядок был построен на основе Устава ООН.

По его мнению, после распада Советского Союза западные страны, посчитавшие себя победителями в Холодной войне, приступили к перетолковыванию действующих правил.

«Были приняты решения, которые вообще никак не вяжутся с Уставом ООН. Они просто выпустили джинна из бутылки», — сказал Путин.

В качестве наиболее яркого примера таких решений президент России указал на события в Югославии и разделение сербского народа на территориях различных государств.

Какова была роль СССР в ООН?

Советский Союз был одним из государств-основателей ООН с 24 октября 1945 года. Он входил в число пяти постоянных членов Совета Безопасности и обладал правом вето.

После распада СССР, 24 декабря 1991 года, Борис Ельцин сообщил Генеральному секретарю ООН, что членство Советского Союза в организации, в том числе в Совете Безопасности, продолжается Российской Федерацией. Это решение поддержали 11 государств СНГ.

Таким образом, Россия сохранила место СССР в ООН, статус постоянного члена и право вето. Слова Путина означают не отмену официальных прав, а, по его мнению, политический предлог, свидетельствующий о попытках Запада снизить международное влияние России.

Почему в качестве примера была приведена Югославия?

Социалистическая Федеративная Республика Югославия также была одной из стран-основательниц ООН. В начале 1990-х годов, после распада страны, на ее месте возникли Словения, Хорватия, Босния и Hzеговина, Македония и другие государства.

Критика Путина в основном направлена на косовский конфликт и начатую НАТО в 1999 году воздушную операцию против Югославии.

НАТО объясняла военную операцию необходимостью остановить насилие в Косово, предотвратить гуманитарную катастрофу и достичь политического урегулирования. Альянс тогда обвинил сербские силы в чрезмерном применении силы против мирного населения.

Давала ли ООН разрешение на операцию НАТО?

Самый большой правовой спор возник именно вокруг этого вопроса.

В марте 1999 года, когда НАТО начала воздушные удары, новая резолюция Совета Безопасности ООН, прямо разрешающая применение военной силы, принята не была. Генеральный секретарь НАТО в тот период Хавьер Солана открыто заявлял, что из-за возможного сопротивления в Совете Безопасности одобрить операцию там не представляется возможным.

После завершения 78-дневной воздушной кампании, 11 июня 1999 года, была принята резолюция Совета Безопасности ООН № 1244. Она разрешила размещение в Косово сил международного обеспечения безопасности, включая миссию КФОР под руководством НАТО.

По этой причине существует два разных подхода к событию:

Россия и ряд юристов подчеркивают, что удары НАТО противоречили Уставу ООН, поскольку были осуществлены без мандата Совета Безопасности;

страны НАТО обосновывают операцию как чрезвычайную меру, необходимую для прекращения гуманитарной катастрофы.

Что говорит Устав ООН о применении силы?

Статья 2 Устава ООН запрещает государствам применять силу и угрозу силой против территориальной целостности или политической независимости любой страны.

Основные законные основания для применения военной силы в международном праве:

право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на государство; санкционирование Советом Безопасности ООН военных мер для восстановления мира.

Право на самооборону закреплено в статье 51 Устава. Совет Безопасности же может применять принудительные меры в рамках Главы ВИИ.

«Гуманитарная интервенция» не указана в Уставе ООН как отдельное и четкое самостоятельное основание. Поэтому косовский инцидент превратился в спорный прецедент, который стороны по-разному интерпретируют в последующих военных конфликтах.

Что означает выражение «джинн выпущен из бутылки»?

Согласно логике Путина, если группа государств применяет силу в обход общих правил, в будущем и другие страны могут попытаться оправдать свои действия точно таким же путем.

То есть «джинн» — это не отдельная военная операция, а привычка применять правила по-разному в зависимости от ситуации и выгоды.

Этот взгляд уже не раз звучал в российском внешнеполитическом риторике. Помимо Югославии, Путин связывал с вопросом о полномочиях Совета Безопасности и западные операции в Ираке и Сирии.

Самой России тоже задают этот вопрос

Путин обвиняет Запад в избирательном применении международного права. Однако критики Москвы применяют ровно те же критерии и к собственным военным действиям России.

Это демонстрирует главное противоречие в международных отношениях: крупные государства заявляют, что защищают Устав ООН, но каждое стремится объяснить свои действия отдельными историческими, соображениями безопасности или гуманитарными причинами.

Поэтому спор заключается не только в вопросе «кто первый нарушил правило?». Главный вопрос — может ли исключение, созданное одним государством, послужить правовым основанием и для другого государства?

Почему заявление важно именно сейчас?

Слова Путина показывают, что конфликт между Россией и Западом не ограничивается только Украиной или санкциями. Стороны находятся на противоположных позициях и в отношении того, как должна работать вся международная система, сформированная после Второй мировой войны.

Россия заявляет, что выступает за многополярный мир и одинаковые правила для всех государств. Западные страны же обосновывают свои действия необходимостью безопасности, прав человека и прекращения гуманитарных кризисов.

Фраза Путина о том, что «джинн выпущен из бутылки», отражает именно этот кризис доверия: государства перестали верить юридическим аргументам друг друга, каждая сторона обвиняет оппонента в применении двойных стандартов.

Главный вывод

Путин оценил события в Югославии как поворотный момент, когда Запад отошел от международного порядка, основанного на Уставе ООН.

Удары НАТО в 1999 году действительно начались без специальной резолюции Совета Безопасности ООН, разрешающей применение силы. Однако НАТО объясняла это решение необходимостью остановить гуманитарный кризис в Косово.

Поэтому в заявлении Путина есть события, служащие основой для юридических споров, однако вывод о том, что «Запад полностью уничтожил международное право», является политической интерпретацией.

Как вы считаете, допустимо ли применять силу без разрешения ООН ради прекращения гуманитарной трагедии или в любом случае решение Совета Безопасности обязательно?