NVIDIA и OpenAI обсуждают масштабный проект стоимостью 500 миллиардов долларов

·46·Технологии
NVIDIA и OpenAI обсуждают масштабный проект стоимостью 500 миллиардов долларов

Лидеры рынка искусственного интеллекта NVIDIA и OpenAI ведут переговоры о создании одного из крупнейших центров обработки данных (ЦОД) в истории. По данным издания Те Валл Стрит Джурнал, общая стоимость гигантского объекта, запланированного к строительству в штате Огайо (США), как ожидается, превысит 500 миллиардов долларов. Эта инициатива может кардинально изменить будущее развитие и инфраструктуру технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно основным условиям проекта, NVIDIA может предоставить финансовые гарантии на сумму около 250 миллиардов долларов для гигантского центра мощностью 10 ГВ, разрабатываемого энергетическим подразделением СофтБанк. Данные гарантии станут важным шагом для компании OpenAI в аренде объекта и привлечении необходимых долговых средств. Это откроет компании путь к обладанию собственной независимой вычислительной инфраструктурой.

Независимая инфраструктура и стратегические интересы

В настоящее время OpenAI арендует мощности, необходимые для своей деятельности, у таких крупных партнеров, как Microsoft, Amazon и Oracle. Новый комплекс в штате Огайо станет первым серьезным шагом для стартапа на пути к опоре на собственные серверные мощности. В свою очередь, NVIDIA стремится этим проектом гарантировать долгосрочный спрос на свои передовые ускорителы искусственного интеллекта.

Как отмечают источники, стороны не ограничиваются только строительством инфраструктуры. NVIDIA также обсуждает возможности финансирования приобретения OpenAI специализированных чипов на сумму до 350 миллиардов долларов. Однако данный крупный объем поставок не включен в вышеупомянутый пакет первоначальных финансовых гарантий на 250 миллиардов долларов.

Этапы строительства и международное сотрудничество

Сроки и этапы запуска этого гигантского комплекса также определены. В частности, первую очередь мощностью примерно 800 МВ планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Этот проект также поддерживается в рамках межгосударственных соглашений между США и Японией, что включает строительство новой газовой электростанции за счет японских инвестиций.

Стоит отметить, что к столь уникальному и мощному инфраструктурному объекту проявляют большой интерес не только OpenAI, но и другие технологические гиганты. В частности, компании Anthropic, Microsoft и Google также рассматривают возможности использования этой площадки. Это свидетельствует о том, что конкуренция в сфере искусственного интеллекта в будущем будет только усиливаться.

NVIDIAOpenAISoftBankИскусственный интеллектЦОД
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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