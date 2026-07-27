В Турции на свадьбе у гостя во рту взорвался фейерверк, напугав всех присутствующих

На одной из свадеб в Анкаре необдуманный поступок гостя закончился травмой. Парень положил в рот небольшое пиротехническое изделие и начал танцевать под музыку.

Через несколько секунд фейерверк взорвался у него во рту. От взрыва окружающие испугались, а танец был немедленно прекращен.

Сообщается, что парень получил травму лица. Ему оказали первую помощь на месте происшествия, после чего доставили в больницу. Официальных подробностей о его состоянии пока не поступало.

Видео со свадьбы быстро распространилось в интернете. Многие в комментариях пишут, что пиротехника — это не игрушка или средство для развлечения, и ее неправильное использование может привести к тяжелым последствиям.