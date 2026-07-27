Хаби Алонсо высказался о трансферах Челси и планах команды

·41·Спорт
Хаби Алонсо высказался о трансферах Челси и планах команды

Главный тренер Челси Хаби Алонсо сообщил, что до закрытия летнего трансферного окна в составе лондонского клуба сохранится высокая активность и ожидаются значительные изменения. Как сообщает Goal.com, испанский специалист подчеркнул, что у него есть четкий тактический план по совместному использованию на поле побившего клубный рекорд Моргана Роджерса и главной звезды команды Коула Палмера. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Несмотря на то, что летом клуб потратил огромные средства на масштабное обновление состава, трансферная политика еще не завершена. По имеющимся данным, Челси близок к завершению сделки по покупке защитника Кристал Пэлас Максанса Лакруа. Если эта сделка на 50 миллионов фунтов стерлингов состоится, 26-летний француз станет самым возрастным приобретением клуба с 2022 года. Это свидетельствует о том, что в стратегии руководства начинает уделяться внимание и опыту.

Балансировка состава и избавление от лишних игроков

Приглашение Валентина Барко из Страсбура также указывает на стремление увеличить глубину скамейки запасных команды. В настоящее время количество футболистов в расположении Челси приближается к 40, что серьезно беспокоит тренерский штаб. Ожидается, żе последние недели трансферного окна запомнятся не только новыми приобретениями, но и сокращением состава, а также продажей или арендой ненужных игроков.

Хаби Алонсо отлично понимает, что для поддержания здоровой конкуренции и стабильной внутренней атмосферы состав должен быть компактным. У нас есть четкие идеи и планы, — подчеркнул тренер. По его словам, до закрытия трансферного окна вполне возможны неожиданные шаги и перемены, поэтому тренерский штаб и селекционный отдел должны быть готовы к любой ситуации.

Будущее тандема Моргана Роджерса и Коула Палмера

Один из главных вопросов, волнующих экспертов, — это то, как на поле расположится Морган Роджерс, чей игровой стиль схож с Коулом Палмером. На опасения по поводу возможного дублирования функций игроков Хаби Алонсо ответил уверенно, заверив, что они составят прекрасный дуэт.

Алонсо подчеркнул, что команде нужны футболисты, обладающие как высоким техническим потенциалом, так и сильным менталитетом. Если тренерский штаб сможет найти нужный баланс и правильно использовать возможности каждого игрока, Челси станет опасным и конкурентоспособным соперником как при владении мячом, так и без него.

ЧелсиХаби АлонсоКоул ПалмерМорган РоджерсАПЛ
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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