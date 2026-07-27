История загадочного снимка, сделанного в Монголии: какая правда скрывается за фотографией монгольской женщины в ящике?

·126·Мир
История загадочного снимка, сделанного в Монголии: какая правда скрывается за фотографией монгольской женщины в ящике?

Знаменитая фотография, сделанная в Монголии, на которой запечатлена женщина внутри деревянного ящика, была снята французским фотографом Штефаном Пассом. Он совершил поездку в Монголию в рамках проекта Альбера Кана «Архивы планеты». Позже снимок был опубликован в журнале Натионал Географик с подписью «Монгольская заключенная в ящике».

Согласно первоначальной информации в журнале, женщина обвинялась в измене и была приговорена к смертной казни голодом. Утверждалось, что еда и вода давались ей в ограниченном количестве, а деревянный ящик использовался как орудие наказания.

Однако последующие исследования не подтвердили эту версию полностью. В некоторых источниках отмечается, что ящик мог быть передвижным тюремным средством, предназначенным для перевозки или временного содержания заключенных.

Личность женщины на фотографии, причины ее помещения в ящик и ее дальнейшая судьба до сих пор остаются неизвестными. По этой причине информацию о том, что она была приговорена к смертной казни голодом за измену, трудно воспринимать как точный факт.

Согласно сегодняшним нормам международного права, подобные методы наказания, попирающие человеческое достоинство, считаются противоречащими правам человека.

МонголияШтефан ПассеАльбер КанNational Geographic
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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