Трансферное домино: шаги Реала привели в движение европейских грандов

·53·Спорт
Трансферное домино: шаги Реала привели в движение европейских грандов

После завершения чемпионата мира 2026 года летнее трансферное окно вошло в крайне жаркую фазу. Ведущие клубы Европы активизировались в стремлении усилить свои составы перед началом нового сезона. По данным иксбт.ком, ситуация вокруг таких звезд, как Винисиус Жуниор, Хулиан Альварес и Родри, вызывает на трансферном рынке своеобразный «эффект домино». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Одним из главных событий текущего трансферного окна называется то, что мадридский Реал близок к подписанию звезды РБ Лейпциг, ивуарийского форварда Яна Диоманде с целью усиления линии атаки. Осуществление этого трансфера напрямую повлияет на судьбу ряда других клубов, в частности, на цепочку переходов игроков из одной команды в другую.

Шаги Реала и надежды лондонского клуба

В период зимних и летних трансферов изменения в составе королевского клуба отражаются и на других командах. Возможный приход Яна Диоманде в Мадрид сделал еще более актуальным вопрос о будущем Винисиуса Жуниора, который еще не подписал новый контракт с Реал Мадрид. Серьезный интерес к услугам бразильского футбоста проявляет английский Арсенал.

Если переговоры бразильского нападающего о продлении действующего контракта с мадридским клубом затянутся или зайдут в тупик, резко возрастет вероятность перехода игрока в лондонский клуб в летнее трансферное окно. Это создаст настоящую цепную реакцию на трансферном рынке.

Влияние на планы каталонцев и другие изменения

С другой стороны, уход Яна Диоманде из Лейпцига может нарушить планы болельщиков и руководства Блауграны. В частности, каталонцы намеревались подписать косовского нападающего Хоффенхайма Весника Аслани. Однако из-за того, что Лейпциг связал судьбу этого игрока именно с будущим ивуарийского форварда, Барселона может столкнуться с трудностями в достижении своей трансферной цели.

По мнению специалистов, подобные сложные и взаимосвязанные трансферы после чемпионата мира приведут к большим переменам в европейском футболе до конца лета. Каждому клубу приходится корректировать свою трансферную политику в зависимости от шагов соперников.

Реал МадридАрсеналБарселонаТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Алехандро Гарначо перешел из Челси в Астон ВиллуАлехандро Гарначо перешел из Челси в Астон ВиллуСегодня, 17:18Ювентус активизировался на трансферном рынке для укрепления вратарской линииЮвентус активизировался на трансферном рынке для укрепления вратарской линииСегодня, 17:15Интер близок к решающим шагам по трансферу Кристиана РомероИнтер близок к решающим шагам по трансферу Кристиана РомероСегодня, 15:54Хаби Алонсо высказался о трансферах Челси и планах командыХаби Алонсо высказался о трансферах Челси и планах командыСегодня, 14:51Каково это — сниматься в рекламе с Лионельем Месси?Каково это — сниматься в рекламе с Лионельем Месси?Сегодня, 14:37Боруссия Дортмунд готовится к решающим переговорам по трансферу Константина КареццасаБоруссия Дортмунд готовится к решающим переговорам по трансферу Константина КареццасаСегодня, 14:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана