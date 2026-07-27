Трансферное домино: шаги Реала привели в движение европейских грандов

После завершения чемпионата мира 2026 года летнее трансферное окно вошло в крайне жаркую фазу. Ведущие клубы Европы активизировались в стремлении усилить свои составы перед началом нового сезона. По данным иксбт.ком, ситуация вокруг таких звезд, как Винисиус Жуниор, Хулиан Альварес и Родри, вызывает на трансферном рынке своеобразный «эффект домино». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Одним из главных событий текущего трансферного окна называется то, что мадридский Реал близок к подписанию звезды РБ Лейпциг, ивуарийского форварда Яна Диоманде с целью усиления линии атаки. Осуществление этого трансфера напрямую повлияет на судьбу ряда других клубов, в частности, на цепочку переходов игроков из одной команды в другую.

Шаги Реала и надежды лондонского клуба

В период зимних и летних трансферов изменения в составе королевского клуба отражаются и на других командах. Возможный приход Яна Диоманде в Мадрид сделал еще более актуальным вопрос о будущем Винисиуса Жуниора, который еще не подписал новый контракт с Реал Мадрид . Серьезный интерес к услугам бразильского футбоста проявляет английский Арсенал

Если переговоры бразильского нападающего о продлении действующего контракта с мадридским клубом затянутся или зайдут в тупик, резко возрастет вероятность перехода игрока в лондонский клуб в летнее трансферное окно. Это создаст настоящую цепную реакцию на трансферном рынке.

Влияние на планы каталонцев и другие изменения

С другой стороны, уход Яна Диоманде из Лейпцига может нарушить планы болельщиков и руководства Блауграны. В частности, каталонцы намеревались подписать косовского нападающего Хоффенхайма Весника Аслани. Однако из-за того, что Лейпциг связал судьбу этого игрока именно с будущим ивуарийского форварда, Барселона может столкнуться с трудностями в достижении своей трансферной цели.

По мнению специалистов, подобные сложные и взаимосвязанные трансферы после чемпионата мира приведут к большим переменам в европейском футболе до конца лета. Каждому клубу приходится корректировать свою трансферную политику в зависимости от шагов соперников.