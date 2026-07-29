Audi официально представила свой самый крупный флагманский кроссовер К9

Немецкий автопроизводитель Audi официально представил свой новый флагманский кроссовер — Audi К9 версии 2027 года. Этот огромный автомобиль стал самым крупным внедорожником в истории бренда и создан для конкуренции на рынке с такими именитыми соперниками, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. По данным иксбт.ком, новая модель призвана занять важную нишу в премиум-сегменте благодаря своим габаритам и технологическим возможностям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Габариты и внешний дизайн

Новый Audi К9 выделяется своими впечатляющими габаритами: длина автомобиля составляет 5310 миллиметров, ширина — 2210 миллиметров, а колесная база равна 3140 миллиметрам. По сравнению с более компактной моделью К7, новый флагман получился значительно крупнее и просторнее.

Внешний вид претерпел основные визуальные изменения: массивная решетка радиатора, современные изогнутые цифровые ОЛЭД-фонари и перенесенная на бампер площадка для госномера. Дизайн автомобиля полностью соответствует современным тенденциям автопрома и ярко демонстрирует его статус.

Интерьер и передовые технологии

Главная особенность автомобиля — его очень просторный и комфортный салон. Модель по умолчанию предлагается в базовой семиместной версии, однако покупатели за дополнительную плату могут выбрать шестиместный вариант с двумя отдельными сиденьями во втором ряду.

Специальные двери с электроприводом открываются на угол до 90 градусов, автоматически останавливаясь при обнаружении препятствий на пути, ими даже можно управлять со смартфона. Панорамная крыша площадью более 1,5 квадратных метра способна менять прозрачность, разделяясь на девять зон, имеет 84 светодиода и 30 вариантов подсветки, а также автоматически затемняется на стоянке, скрывая салон от посторонних глаз.

Двигатели и технические характеристики

На европейском рынке Audi К9 изначально будет предлагаться с трехлитровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 295 лошадиных сил. Данный агрегат работает в паре с мягкой гибридной системой и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для рынка США запланированы бензиновые моторы: В6 мощностью 429 л.с. и четырехлитровый В8 с двумя турбинами.

В ходовой части автомобиля адаптивная пневматическая подвеска предлагается в качестве стандартного оборудования. Кроме того, система подруливания задних колес позволяет поворачивать их на угол до пяти градусов, что значительно облегчает управление крупным кроссовером.

Безопасность и комфорт

Конструкторы уделили особое внимание вопросам безопасности и комфорта. Кроссовер оснащен аудиосистемой Банг & Олуфсен мощностью 1360 Вт, состоящей из 22 динамиков и вибромодулей, встроенных в сиденья.

Системы безопасности также следят за состоянием водителя: если с его стороны нет никакой реакции, система автоматически снижает скорость, перестраивается на обочину, останавливается и вызывает экстренные службы.