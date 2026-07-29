Скончался водитель Оникс — подробности о кортеже и кадровых чистках

·158·Общество
Скончался водитель Оникс — подробности о кортеже и кадровых чистках

Число погибших в результате страшного ДТП, произошедшего 16 июля на пересечении улиц Дурмон йули и Газалкент в Ташкенте, увеличилось еще на человека. По данным Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, водитель автомобиля Оникс скончался 27 июля в больнице из-за полученных тяжелых травм.

Zamin.уз представляет подробности этого страшного ДТП, версии о кортеже, активно обсуждаемые в социальных сетях, а также важные кадровые перестановки, произошедшие на фоне происшествия.

1. Тяжелая борьба в больнице и рост числа жертв

Напомним, 16 июля около 18:30 на перекрестке улиц Дурмон йули и Газалкент столкнулись автомобиль марки Оникс и 3 патрульных мотоцикла сотрудников ДПС.

В день происшествия один из мотоциклистов скончался на месте от полученных тяжелых травм. В результате столкновения еще 4 человека — два мотоциклиста, сотрудник ДПС, дежуривший на перекрестке, и водитель Оникс — были госпитализированы в тяжелом состоянии.

С кончиной водителя Оникс 27 июля число жертв трагедии достигло 2 человек. Сообщается, что состояние остальных трех пациентов, проходивших лечение в больнице, стабилизировалось, и они были переведены в общее отделение.

Из сообщения Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи:

«Водитель автомобиля Оникс, госпитализированный в реанимационное отделение с тяжелыми травмами в результате ДТП 16 июля, скончался 27 июля, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Состояние остальных пациентов улучшилось, они переведены в общее отделение».

2. Версии о кортеже: официальное опровержение и видеозапись в сети

С первых дней после происшествия в социальных сетях распространились сообщения о том, что данное ДТП произошло во время сопровождения высокопоставленного кортежа. Служба безопасности дорожного движения (СБДД) категорически опровергла эту информацию и попросила общественность не распространять необоснованные сообщения.

Однако на распространенных в соцсетях видеозаписях ситуация выглядит несколько иначе:

  • Движение автомобилей и пешеходов на перекрестке полностью регулировалось сотрудниками правоохранительных органов;

  • После того как черный фургон и еще один автомобиль того же цвета на высокой скорости проехали перекресток, дорога была открыта и движение разрешено;

  • Когда на светофоре загорелся зеленый свет, легковые автомобили начали движение;

  • Но в этот момент в зону перекрестка въехали остальные мотоциклы из состава кортежа, и произошло столкновение с Оникс.

3. Отставка на фоне трагедии: Алишер Усманов освобожден от занимаемой должности

На фоне этого громкого и трагического происшествия в системе государственного управления произошли важные кадровые изменения.

Глава Службы государственной безопасности Президента Узбекистана (СГБП) Алишер Усманов был освобожден от занимаемой должности. Общественность и источники связывают эту отставку непосредственно с ДТП на улице Дурмон йули и упущениями в организации безопасности кортежа.

Основные факты и подробности ДТП на улице Дурмон йули

Аспект / Критерий

Подробности

Время и место происшествия

16 июля, 18:30, г. Ташкент, пересечение улиц Дурмон йули и Газалкент

Участники

Chevrolet Оникс и 3 патрульных мотоцикла ДПС

Количество жертв

2 человека (1 мотоциклист ДПС и водитель Оникс)

Пострадавшие

3 человека (переведены в общее отделение)

Официальная реакция (СБДД)

Сообщения о сопровождении кортежа были опровергнуты

Кадровые изменения

Глава СГБП Алишер Усманов освобожден от занимаемой должности

Безопасность на дорогах, регулирование движения специального транспорта и кортежей — важнейший вопрос, находящийся в центре внимания всей общественности.

Немедленно отправьте эту аналитическую статью своим друзьям, близким и в автомобильные группы!

Какие, по вашему мнению, еще меры необходимо принять для обеспечения безопасности при регулировании движения кортежей и специального транспорта на перекрестках? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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