Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?

·91·Дунё
Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?

АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга қарши ҳарбий операцияни кескин кенгайтириш режасини ҳозирча ортга сурди. Вашингтоннинг қарорига дипломатик ҳисоб-китоблардан ташқари, яна бир жиддий хавф — Яқин Шарқдаги ҳаво мудофааси ракеталари захираси тез камайиб бораётгани таъсир қилгани айтилмоқда.

Жума куни АҚШ ҳарбийларига янги зарбаларни амалга оширмаслик ҳақида кўрсатма берилди. Бироқ бу уруш тугаганини эмас, Вашингтон кейинги қадамнинг нархини қайта ҳисоблаётганини англатиши мумкин.

13 кунлик ҳужумлардан кейин кутилмаган танаффус

Axios манбаларига кўра, Трамп жума куни Эрон ҳудудига янги зарбалар бермасликни буюрган. Шу тариқа АҚШнинг деярли икки ҳафта давом этган кундалик ҳарбий операциялари вақтинча тўхтаган.

Бундан икки кун аввал Трамп Эронга аввалги операциялардан ҳам кенгроқ «улкан ҳужум» уюштиришга яқин турганини айтган, аммо якуний қарор ҳали қабул қилинмаганини таъкидлаган эди.

Ҳозирги танаффус расмий сулҳ эмас. Зарба бериш имконияти ҳамон президент столида қолмоқда.

Қарор Ўмон делегациясининг Теҳронга музокаралар учун бориши билан бир вақтга тўғри келди. Бу Вашингтон кенг кўламли эскалациядан олдин дипломатия учун яна бир имконият қолдирган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Асосий хавф — «Patriot» ракеталари захираси

The New York Times манбаларига кўра, Трампнинг маслаҳатчилари кенг кўламли уруш Пентагоннинг Яқин Шарқдаги «Patriot» ракета-тўсгичлари ва бошқа ҳаво мудофааси ўқ-дориларини хавфли даражада камайтириши мумкинлигидан огоҳлантирган.

Бу ракеталар АҚШ базалари, ҳарбий хизматчилар ва минтақадаги иттифоқчиларни Эроннинг баллистик ракеталари ҳамда учувчисиз қурилмаларидан ҳимоя қилиш учун зарур.

Ҳар бир янги ҳужум фақат нишонларга зарба беришни эмас, Эроннинг жавобига қарши кўплаб қимматбаҳо ракета-тўсгичларни ишлатишни ҳам талаб қилади. Заҳираларнинг тез сарфланиши АҚШнинг бошқа минтақалардаги ҳарбий тайёргарлигига, жумладан, Ҳинд-Тинч океанидаги имкониятларига ҳам таъсир қилиши мумкин.

Ден Кейн Трампни шахсан огоҳлантирган

Хабарларга кўра, АҚШ Қўшма штаб бошлиқлари қўмитаси раиси генерал Ден Кейн кенг кўламли операцияни ҳарбий жиҳатдан амалга ошириш мумкинлигини билдирган. Бироқ у бундай қарор Марказий қўмондонлик ихтиёридаги ракета-тўсгичлар захирасини хавфли даражага тушириши мумкинлигини ҳам таъкидлаган.

Вице-президент Жей Ди Вэнс ҳам жума куниги Оқ уй йиғилишида урушни кенгайтириш ва ўқ-дорилар захираси билан боғлиқ хавотирларни кўтаргани хабар қилинди.

Генерал Кейн аввал ҳам Эрон билан узоқ давом этадиган уруш қуйидаги муаммоларни келтириб чиқаришидан огоҳлантирган эди:

  • АҚШ ҳарбийлари учун хавфнинг ортиши;

  • муҳим ракеталар захирасининг камайиши;

  • минтақавий иттифоқчилар ёрдамининг чекланиши;

  • бир нечта можарога бир вақтда тайёр туриш қобилиятининг пасайиши.

Фақат ракеталар эмас: каттароқ хавфлар ҳам бор

Маъмурият расмийлари ҳарбий захиралардан ташқари, можаронинг бутун Яқин Шарққа тарқалишидан ҳам хавотирда экани айтилмоқда.

Кенг кўламли эскалация:

  • Эрон зарбаси остида қолиши мумкин бўлган Форс кўрфази давлатларини Вашингтондан узоқлаштириши;

  • Ҳурмуз бўғозидаги вазиятни янада оғирлаштириши;

  • нефть ва газ нархларини кескин ошириши;

  • глобал иқтисодий беқарорликни кучайтириши;

  • янги гуманитар ва миграция инқирозини келтириб чиқариши мумкин.

АҚШнинг асосий мақсадларидан бири Ҳурмуз бўғозида кемаларнинг хавфсиз ҳаракатини тиклаш бўлиб қолмоқда. Жаҳон нефть савдосининг муҳим қисми ўтадиган ушбу ҳудуддаги узоқ муддатли можаро бутун дунё бозорларига таъсир қилиши мумкин.

Янги зарбалар Эронни музокарага қайтарадими?

Трамп маъмуриятидаги айрим амалдорлар катта ҳужумлар Теҳронни музокара столига қайтаришига шубҳа қилмоқда. Уларнинг фикрича, ташқи таҳдид аксинча Эрон жамияти ва ҳокимият тизимини умумий душманга қарши бирлаштириши мумкин.

Минтақадаги воситачи давлатлар — Қатар, Ўмон, Миср ва Покистон эса ҳарбий тўқнашувни юмшатиш ҳамда музокараларни қайта бошлашга уринмоқда. Бироқ ҳозирча томонлар узоқ муддатли келишув шартлари бўйича муросага келгани йўқ.

Трамп урушни тўхтатдими?

Ҳозирча йўқ. Жума куниги қарор Эронга қарши кампаниянинг якунланганини англатмайди. Оқ уй барча ҳарбий вариантлар сақланиб қолаётганини ва Теҳроннинг кейинги ҳаракатларига қараб зарбалар қайта бошланиши мумкинлигини билдирмоқда.

Аммо бу танаффус муҳим бир ҳақиқатни кўрсатди: ҳатто энг йирик ҳарбий держава ҳам ракеталар, иттифоқчиларнинг позицияси ва иқтисодий оқибатларни ҳисобга олмасдан чексиз уруш олиб бора олмайди.

Энди асосий савол — Трамп ушбу фурсатдан музокара учун фойдаланадими ёки «Patriot» захиралари қайта ҳисоблаб чиқилгач, Эронга қарши янада катта операцияни бошлайдими?

Дональд ТрампЭронАҚШПентагонПатриот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронда мактаб зарбаси қурбони бўлган болалар дафн этилдиЭронда мактаб зарбаси қурбони бўлган болалар дафн этилдиБугун, 10:57Англиялик гимнастикачи чиқиш вақтида оғир жароҳат олдиАнглиялик гимнастикачи чиқиш вақтида оғир жароҳат олдиБугун, 10:19Сурияда йўловчи автобуслар тўқнашди: қурбонлар бор (видео)Сурияда йўловчи автобуслар тўқнашди: қурбонлар бор (видео)Бугун, 09:57Анқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушдиАнқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушдиБугун, 09:44Истанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиИстанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиБугун, 08:52Зеленский: Россия КХДРдан яна 30 минг аскар кутмоқдаЗеленский: Россия КХДРдан яна 30 минг аскар кутмоқдаБугун, 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди