В России оштрафовали узбекистанца, потревожившего рысь

В российском Челябинске к административной ответственности привлекли гражданина Узбекистана, который без разрешения проник на территорию приюта для животных и потревожил рысь. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, инцидент произошел в приюте для животных «Спаси меня». Мужчина незаконно проник на охраняемую территорию. После этого руководство приюта обратилось в службу охраны и экстренную службу 112.

Прибывшие на место происшествия сотрудники охраны сообщили, что мужчина представился «сварщиком Интерпола» и заявил, что задержавшие его сотрудники столкнутся впоследствии с серьезными проблемами.

По предварительным данным, гражданин Узбекистана пришел на территорию приюта в поисках своего напарника. Также отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция составила в отношении мужчины 1982 года рождения протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — «Мелкое хулиганство».

По решению суда он был оштрафован на 500 рублей. При этом сообщается, что мужчина проживает на территории России на законных основаниях.

По словам владельца приюта Карена Даллакяна, после инцидента рысь по кличке Маруся испытала сильный стресс.

«После этого случая Маруся перенесла очень сильный стресс. Для нас это печальная ситуация», — сказал он.