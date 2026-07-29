Юлдуз Усманова: «Не оставляйте наследство!» (видео)

·269·Культура
Юлдуз Усманова: «Не оставляйте наследство!» (видео)

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова поделилась своими размышлениями на тему наследства и воспитания детей, вызвав широкие обсуждения в социальных сетях.

По словам певицы, важнее материальных благ оставить детям в наследство правильное воспитание и навыки труда.

«После меня в качестве наследства должно остаться воспитание. Я еще не видела ни одного наследника, который разбогател бы. Напротив, я часто видела, как наследство быстро растаскивали и в итоге теряли все. Поэтому не оставляйте наследство», — заявила Юлдуз Усманова.

По мнению артистки, просто дать готовый дом или имущество недостаточно. Ребенок должен уметь сохранять это богатство и покрывать расходы на его содержание.

«Если вы оставите дом, у него есть расходы на электричество, воду, газ, налоги и многое другое. Нужно научить зарабатывать деньги на их оплату. Нужно дать в руки ремесло. Если он не сможет зарабатывать своим трудом, то не сможет удержать и такой дом. Меня тоже никто не обеспечивал готовым богатством. Если будешь просто лежать, то и гора разрушится», — добавила певица.

Эти слова Юлдуз Усмановой бурно обсуждаются в социальных сетях. Многие пользователи в комментариях поддержали ее взгляды, ставящие труд, самостоятельность и воспитание выше богатства.

Юлдуз УсмановаУзбекистан
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