Венгрия снова заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

·85·Мир
Венгрия снова заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия вновь воспрепятствовала открытию двух важных кластеров переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом сообщает авторитетное издание Финанкиал Тимес (ФТ).

Zamin.уз представляет ситуацию вокруг этих переговоров, причины жесткой позиции Будапешта и реакцию европейских политиков.

1. Единый рынок и экономическая политика: Два кластера отложены

По данным ФТ, Будапешт отложил открытие переговоров по второму и третьему кластерам, которые предусматривают интеграцию Украины в единый рынок, а также расширение экономической и социальной политики.

Кроме того, венгерская сторона категорически выступает против предоставления Киеву статуса «ускоренного членства».

Из заявления венгерского чиновника:

«Киев не должен получать более привилегированное или особое благоприятное отношение по сравнению с кандидатами с Западных Балкан, которые годами борются за соответствие требованиям Европейского Союза».

2. Брюссель намерен оказать «политическое давление» на Венгрию

Издание отмечает, что европейские политики считают, что теперь для сохранения поддержки Будапешта и продвижения переговоров потребуется серьезное политическое давление на Венгрию.

Согласно правилам ЕС, каждый этап переговоров о приеме нового государства требует единогласного согласия всех 27 стран-членов организации.

3. Надежды не оправдались: Петер Мадьяр и неизменная позиция Будапешта

Ранее в Киеве возлагались особые надежды на улучшение отношений и смягчение позиции с новым венгерским правительством во главе с Петером Мадьяром. Однако реальная ситуация для Украины существенно не изменилась.

Будапешт по-прежнему придерживается своей принципиальной позиции:

  • отказывается оказывать военную и финансовую помощь Киеву;

  • препятствует вступлению Украины в ЕС в ускоренном порядке.

Переговоры о членстве Венгрии и Украины в ЕС: Основные факты

Аспект / Критерий

Детали

СМИ

Финанкиал Тимес (ФТ)

Заблокированные кластеры

Кластер 2 (Единый рынок) и кластер 3 (Экономическая и социальная политика)

Основной аргумент Венгрии

Недопущение создания несправедливости по отношению к странам Западных Балкан

План политиков ЕС

Оказание «политического давления» на Будапешт

Общая позиция Будапешта

Отказ от военной и финансовой помощи, вето на быстрое членство

Расширение Европейского Союза и дипломатические споры вокруг Украины напрямую влияют на мировую и региональную политику.

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Как вы думаете, сможет ли Европейский Союз преодолеть сопротивление Венгрии и продвинуть переговоры о членстве Украины? Оставляйте свои мысли и мнения в комментариях!

ВенгрияУкраинаЕвропейский союзFinancial TimesПетер Мадяр
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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