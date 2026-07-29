Венгрия снова заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС
Венгрия вновь воспрепятствовала открытию двух важных кластеров переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом сообщает авторитетное издание Финанкиал Тимес (ФТ).
Zamin.уз представляет ситуацию вокруг этих переговоров, причины жесткой позиции Будапешта и реакцию европейских политиков.
1. Единый рынок и экономическая политика: Два кластера отложены
По данным ФТ, Будапешт отложил открытие переговоров по второму и третьему кластерам, которые предусматривают интеграцию Украины в единый рынок, а также расширение экономической и социальной политики.
Кроме того, венгерская сторона категорически выступает против предоставления Киеву статуса «ускоренного членства».
Из заявления венгерского чиновника:
«Киев не должен получать более привилегированное или особое благоприятное отношение по сравнению с кандидатами с Западных Балкан, которые годами борются за соответствие требованиям Европейского Союза».
2. Брюссель намерен оказать «политическое давление» на Венгрию
Издание отмечает, что европейские политики считают, что теперь для сохранения поддержки Будапешта и продвижения переговоров потребуется серьезное политическое давление на Венгрию.
Согласно правилам ЕС, каждый этап переговоров о приеме нового государства требует единогласного согласия всех 27 стран-членов организации.
3. Надежды не оправдались: Петер Мадьяр и неизменная позиция Будапешта
Ранее в Киеве возлагались особые надежды на улучшение отношений и смягчение позиции с новым венгерским правительством во главе с Петером Мадьяром. Однако реальная ситуация для Украины существенно не изменилась.
Будапешт по-прежнему придерживается своей принципиальной позиции:
отказывается оказывать военную и финансовую помощь Киеву;
препятствует вступлению Украины в ЕС в ускоренном порядке.
Переговоры о членстве Венгрии и Украины в ЕС: Основные факты
Аспект / Критерий
Детали
СМИ
Финанкиал Тимес (ФТ)
Заблокированные кластеры
Кластер 2 (Единый рынок) и кластер 3 (Экономическая и социальная политика)
Основной аргумент Венгрии
Недопущение создания несправедливости по отношению к странам Западных Балкан
План политиков ЕС
Оказание «политического давления» на Будапешт
Общая позиция Будапешта
Отказ от военной и финансовой помощи, вето на быстрое членство
Расширение Европейского Союза и дипломатические споры вокруг Украины напрямую влияют на мировую и региональную политику.
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