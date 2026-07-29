Пожар в Сырдарье: пострадали три магазина

Сегодня, 29 июля, в торговых магазинах, расположенных в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области, произошел пожар. По данному факту областное Управление по чрезвычайным ситуациям предоставило официальную информацию.

Сообщается, что в 12:22 в единую диспетчерскую службу «112» поступил сигнал о возгорании в магазине, расположенном по улице Узбекистан махалли «Ёшлик» Сырдарьинского района. После этого на место происшествия оперативно прибыли три пожарно-спасательных экипажа, которые полностью ликвидировали огонь к 13:00.

По предварительным данным, в результате пожара огнем было повреждено около 80 квадратных метров площади трех примыкающих друг к другу магазинов. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара и сумма причиненного материального ущерба. На месте происшествия руководство областного Управления по чрезвычайным ситуациям, ответственные сотрудники и соответствующие службы ведут расследование.