Гульсанам Мамазоитова представила новую песню «Г‘алате» (видео)

Певица Гульсанам Мамазоитова презентовала своим поклонникам очередную музыкальную новинку. 28 июля артистка опубликовала на своем ЁуТубе-канале новую песню под названием «Г‘алате».

Композиция за короткое время завоевала внимание слушателей и успела набрать около 10 тысяч просмотров. Это в очередной раз подтвердило высокий интерес к творческой новинке певицы.

Песня «Г‘алате» повествует о любви, которая неожиданно наполняет сердце и погружает человека в особую атмосферу чувств. В композиции в искренних мелодиях воспеваются переживания человека, для которого благодаря любви мир начинает казаться еще более прекрасным и волшебным.

Текст песни принадлежит поэту, творящему под псевдонимом «Ксалк со‘зи», а музыка — самой Гульсанам Мамазоитовой.

Новая композиция была тепло встречена слушателями. В социальных сетях и комментариях на YouTube поклонники высоко оценили мелодию песни и мастерское исполнение Гульсанам Мамазоитовой, признав ее одним из очередных успешных творческих творений певицы.