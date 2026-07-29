Савиньо хочет покинуть Манчестер Сити и перейти в Тоттенхэм

Вингер Манчестер Сити Савиньо требует трансфера в лондонский Тоттенхэм, чтобы продолжить карьеру и получать больше игровой практики в основе. Как сообщает Goal.com, 22-летний бразильский футболист предпочитает присоединиться к команде из северного Лондона после того, как не смог забронировать за собой место в стартовом составе на Этихад Стэдиум. Об этом сообщает Goal.com сообщает сайт.

По данным издания Те Сун, Савиньо оказывает давление на руководство клуба, чтобы осуществить свой переход. Манчестер Сити готов согласиться на предложение по футболисту в размере 60 миллионов фунтов стерлингов. Интересно, что эта сумма немного ниже ценника в 70 миллионов фунтов, установленного на игрока год назад.

Проект Роберто Де Дзерби и трансферные планы

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби нацелен на коренное обновление атакующей линии команды. Итальянский специалист верит, что скорость и креативность Савиньо идеально подходят под его тактическую схему. Несмотря на то, что руководство полностью поддерживает трансферную политику тренера, трансферная кампания еще не завершена, и в команду прибудут новые нападающие.

Лондонцы уже совершили несколько крупных сделок в текущее трансферное окно. В частности, Сандро Тонали перешел из Ньюкасла за 100 миллионов фунтов, Матеус Фернандес из Вест Хэма за 85 миллионов фунтов, а защитник Ян Поль ван Хекке пополнил состав за 52 миллиона фунтов стерлингов.

Нехватка игровой практики

Действующий контракт бразильского футболиста с Манчестер Сити рассчитан еще на три года, однако трудности с попаданием в основной состав стали главной проблемой. Вингер, испытывавший проблемы с травмами в прошлом сезоне, вышел в старте всего в 14 матчах во всех турнирах.

После успешного сезона в Жироне Савиньо перешел в Манчестер Сити через Труа и попытался оправдать высокие ожидания, но не смог гарантировать себе место в условиях жесткой конкуренции звезд. Несмотря на интерес к нему со стороны зарубежных клубов, включая Милан, решающее влияние на его выбор оказывает желание остаться в английской Премьер-лиге и выступать под руководством Де Дзерби.