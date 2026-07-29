Британский мужчина установил рекорд, съев 15 рыбных палочек за одну минуту

32-летний британец Нейтан Дэвис смог попасть на страницы Гуиннесс Ворлд Рекордс благодаря одному из любимых блюд своих детей. Он установил новый мировой рекорд, съев 15 рыбных палочек всего за одну минуту.

Сообщается, что Нейтан Дэвис недавно принял участие в популярном телевизионном интеллектуальном шоу Те 1% Клуб и выиграл более 130 тысяч долларов. Он рассказал ведущему программы Ли Макку, что его следующая цель — установить рекорд Гиннесса.

По его словам, рекорд по поеданию рыбных палочек оказался для него наиболее оптимальным выбором. Поскольку он и раньше интересовался неофициальными рекордами, связанными с быстрой едой, он отметил, что подобные испытания ему близки.

Нейтану удалось съесть 15 рыбных палочек за отведенную одну минуту, и таким образом он был официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, съевший наибольшее количество рыбных палочек за минуту.

Рекордсмен прокомментировал этот результат с юмором, заявив, что гордится званием обладателя мирового рекорда, но ему кажется немного странным, что оно связано именно с рыбными палочками. Он также добавил, что если бы палочки немного остыли, он мог бы съесть еще больше, но главное — он очень рад завоеванию рекорда.