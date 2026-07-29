Бавария хочет продлить контракт с Гарри Кейном до 2029 года

·56·Спорт
Бавария хочет продлить контракт с Гарри Кейном до 2029 года

Мюнхенская Бавария готовится к официальным переговорам о продлении действующего соглашения со своим звездным нападающим Гарри Кейном. Как сообщает Goal.com, немецкий гранд планирует предложить капитану сборной Англии новый долгосрочный контракт, рассчитанный до 2029 года. Несмотря на приближение к 33-летнему возрасту, опытный форвард остается одной из ключевых фигур в спортивном проекте клуба и готов связать свое будущее с мюнхенцами. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

По информации издания Sport Bild, переговоры между сторонами официально начнутся после того, как футболист завершит свой отпуск после чемпионата мира и в начале августа присоединится к команде Венсана Компани. В настоящее время нападающий зарабатывает около 25 миллионов евро в год, и снижение его доходов из-за возраста не планируется — ожидается, что он останется одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Руководить этими переговорами со стороны мюнхенского клуба будут спортивный директор Макс Эберль и генеральный директор Ян-Кристиан Дризен.

Международный интерес и выбор игрока

Несмотря на сохраняющийся серьезный интерес к Кейну на международном трансферном рынке, он предпочитает продолжить карьеру в Германии. В частности, услуги опытного форварда привлекали внимание Барселоны и саудовского Аль-Хиляля. Однако сам игрок не намерен принимать другие вызовы и полностью сосредоточен на своем наследии в Мюнхене. Из-за тяжелых нагрузок по ходу сезона и матчей за сборную он предпочел отложить переговоры на более поздний срок.

Интересы футболиста на переговорах будут представлять его отец Пэт и брат Чарли. Руководство же Баварии хочет как можно скорее гарантировать будущее своего главного бомбардира, поскольку его мировой авторитет по-прежнему высок. Сам Кейн намерен продолжать выступать на высшем уровне, поддерживая отличную физическую форму.

Изменение роли и планы на будущее

Одним из самых интересных аспектов будущих контрактных переговоров является возможное изменение обязанностей Гарри Кейна на поле. Приближаясь к закату карьеры, 33-летний нападающий дал понять, что открыт к адаптации своего стиля игры и готов выполнять больше плеймейкерских и созидательных функций. Это изменение поможет ему продлить карьеру на высшем уровне и реализовать планы по участию в чемпионате мира 2030 года.

Поскольку главный тренер Венсан Компани любит использовать различные игровые системы, способность Кейна опускаться глубже в поле и демонстрировать свое великолепное видение пас добавит атакам команды новые краски. Сообщается также, что Бавария, независимо от решения Кейна остаться, не исключает вариант с подписанием еще одного высококлассного нападающего в грядущие трансферные окна.

Гарри КейнБаварияМюнхенГерманияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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