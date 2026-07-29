Беспрецедентная продажа земли в Таджикистане: 133 чиновника привлечены к уголовной ответственности!
В Таджикистане раскрыты масштабные коррупционные преступления, связанные с нарушением земельного законодательства и незаконным выделением земельных участков. По словам Генерального прокурора страны Хабибулло Вохидзоды, в первой половине 2026 года было возбуждено более 100 уголовных дел и к ответственности привлечено 133 должностных лица различного уровня.
Zamin.уз представляет детали масштабов земельного мошенничества, состава обвиняемых чиновников и официальной статистики в Таджикистане.
1. От заместителей хокимов до архивариусов: Состав обвиняемых
По данным Генеральной прокуратуры Таджикистана, в схемах незаконной продажи и захвата земли непосредственное участие принимали высокопоставленные представители государственного управления и местных органов власти.
Среди 133 привлеченных к ответственности чиновников есть заместители председателей (хокимов) городов и районов, представители органов управления земельными ресурсами, а также сотрудники архитектурной службы.
Из заявления Генерального прокурора Таджикистана Хабибулло Вохидзоды:
«Среди них было 14 сотрудников органов исполнительной власти, в том числе семь заместителей председателей городов и районов. Все эти лица напрямую участвовали в незаконном присвоении и распределении земельных участков. Несоблюдение земельного законодательства остается одной из главных проблем для нашего государства».
2. Более 7600 правонарушений: Шокирующие цифры Госкомитета по геодезии
Отмечается, что беспорядок в использовании земельных ресурсов не ограничивается проступками отдельных чиновников, а приобрел массовый характер.
Согласно официальному отчету, опубликованному Государственным комитетом по геодезии Таджикистана, в период с января по июнь 2026 года по всей стране было выявлено и зарегистрировано более 7 600 случаев несоблюдения земельных правил и законодательства.
Таблица чиновников, обвиняемых в земельном мошенничестве в Таджикистане
Категория / Должность
Количество привлеченных к ответственности
Сотрудники органов управления земельными ресурсами
52 человека
Руководители дехканских хозяйств и сотрудники архивной службы
31 человек
Сотрудники общественной, сельской и махаллинской администраций
29 человек
Сотрудники исполнительной власти (включая 7 заместителей хокима)
14 человек
Архитекторы
7 человек
ИТОГО ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
133 должностных лица
Рациональное и законное использование земельных ресурсов, предотвращение коррупции при купле-продаже земли являются крайне актуальным и жизненно важным вопросом для всего нашего региона.
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