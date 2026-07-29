Беспрецедентная продажа земли в Таджикистане: 133 чиновника привлечены к уголовной ответственности!

·120·Мир
Беспрецедентная продажа земли в Таджикистане: 133 чиновника привлечены к уголовной ответственности!

В Таджикистане раскрыты масштабные коррупционные преступления, связанные с нарушением земельного законодательства и незаконным выделением земельных участков. По словам Генерального прокурора страны Хабибулло Вохидзоды, в первой половине 2026 года было возбуждено более 100 уголовных дел и к ответственности привлечено 133 должностных лица различного уровня.

Zamin.уз представляет детали масштабов земельного мошенничества, состава обвиняемых чиновников и официальной статистики в Таджикистане.

1. От заместителей хокимов до архивариусов: Состав обвиняемых

По данным Генеральной прокуратуры Таджикистана, в схемах незаконной продажи и захвата земли непосредственное участие принимали высокопоставленные представители государственного управления и местных органов власти.

Среди 133 привлеченных к ответственности чиновников есть заместители председателей (хокимов) городов и районов, представители органов управления земельными ресурсами, а также сотрудники архитектурной службы.

Из заявления Генерального прокурора Таджикистана Хабибулло Вохидзоды:

«Среди них было 14 сотрудников органов исполнительной власти, в том числе семь заместителей председателей городов и районов. Все эти лица напрямую участвовали в незаконном присвоении и распределении земельных участков. Несоблюдение земельного законодательства остается одной из главных проблем для нашего государства».

2. Более 7600 правонарушений: Шокирующие цифры Госкомитета по геодезии

Отмечается, что беспорядок в использовании земельных ресурсов не ограничивается проступками отдельных чиновников, а приобрел массовый характер.

Согласно официальному отчету, опубликованному Государственным комитетом по геодезии Таджикистана, в период с января по июнь 2026 года по всей стране было выявлено и зарегистрировано более 7 600 случаев несоблюдения земельных правил и законодательства.

Таблица чиновников, обвиняемых в земельном мошенничестве в Таджикистане

Категория / Должность

Количество привлеченных к ответственности

Сотрудники органов управления земельными ресурсами

52 человека

Руководители дехканских хозяйств и сотрудники архивной службы

31 человек

Сотрудники общественной, сельской и махаллинской администраций

29 человек

Сотрудники исполнительной власти (включая 7 заместителей хокима)

14 человек

Архитекторы

7 человек

ИТОГО ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

133 должностных лица

Рациональное и законное использование земельных ресурсов, предотвращение коррупции при купле-продаже земли являются крайне актуальным и жизненно важным вопросом для всего нашего региона.

Немедленно отправьте эту аналитическую статью своим друзьям, коллегам и знакомым предпринимателям!

По вашему мнению, какие жесткие меры необходимо принять для предотвращения столь масштабной коррупции и правонарушений в земельной сфере? Оставляйте свои мнения и суждения в комментариях!

ТаджикистанХабибулло ВохидзодаZamin.uz
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойВ Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойСегодня, 04:54В память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятникВ память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятникСегодня, 04:32Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»Сегодня, 03:57Шумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау ФеликсуШумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау ФеликсуВчера, 23:15Вирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часаВирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часаВчера, 23:14Новый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клубНовый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клубВчера, 22:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу