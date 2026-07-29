Беспрецедентная продажа земли в Таджикистане: 133 чиновника привлечены к уголовной ответственности!

В Таджикистане раскрыты масштабные коррупционные преступления, связанные с нарушением земельного законодательства и незаконным выделением земельных участков. По словам Генерального прокурора страны Хабибулло Вохидзоды, в первой половине 2026 года было возбуждено более 100 уголовных дел и к ответственности привлечено 133 должностных лица различного уровня.

Zamin.уз представляет детали масштабов земельного мошенничества, состава обвиняемых чиновников и официальной статистики в Таджикистане.

1. От заместителей хокимов до архивариусов: Состав обвиняемых

По данным Генеральной прокуратуры Таджикистана, в схемах незаконной продажи и захвата земли непосредственное участие принимали высокопоставленные представители государственного управления и местных органов власти.

Среди 133 привлеченных к ответственности чиновников есть заместители председателей (хокимов) городов и районов, представители органов управления земельными ресурсами, а также сотрудники архитектурной службы.

Из заявления Генерального прокурора Таджикистана Хабибулло Вохидзоды: «Среди них было 14 сотрудников органов исполнительной власти, в том числе семь заместителей председателей городов и районов. Все эти лица напрямую участвовали в незаконном присвоении и распределении земельных участков. Несоблюдение земельного законодательства остается одной из главных проблем для нашего государства».

2. Более 7600 правонарушений: Шокирующие цифры Госкомитета по геодезии

Отмечается, что беспорядок в использовании земельных ресурсов не ограничивается проступками отдельных чиновников, а приобрел массовый характер.

Согласно официальному отчету, опубликованному Государственным комитетом по геодезии Таджикистана, в период с января по июнь 2026 года по всей стране было выявлено и зарегистрировано более 7 600 случаев несоблюдения земельных правил и законодательства.

Таблица чиновников, обвиняемых в земельном мошенничестве в Таджикистане

Категория / Должность Количество привлеченных к ответственности Сотрудники органов управления земельными ресурсами 52 человека Руководители дехканских хозяйств и сотрудники архивной службы 31 человек Сотрудники общественной, сельской и махаллинской администраций 29 человек Сотрудники исполнительной власти (включая 7 заместителей хокима) 14 человек Архитекторы 7 человек ИТОГО ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 133 должностных лица

Рациональное и законное использование земельных ресурсов, предотвращение коррупции при купле-продаже земли являются крайне актуальным и жизненно важным вопросом для всего нашего региона.

Немедленно отправьте эту аналитическую статью своим друзьям, коллегам и знакомым предпринимателям!

По вашему мнению, какие жесткие меры необходимо принять для предотвращения столь масштабной коррупции и правонарушений в земельной сфере? Оставляйте свои мнения и суждения в комментариях!