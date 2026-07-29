Сильные лесные пожары во Франции превратили в пепел более 100 домов

Крупные лесные пожары, вспыхнувшие в городе Ле-Порж на юго-западе Франции, нанесли серьезный ущерб. В результате сильного огня сгорело более 100 жилых домов, а пожар распространился на лесные массивы и обширные природные территории.

Для сдерживания огня мобилизованы тысячи пожарных. Также привлечена специальная техника, пожарные самолеты и вертолеты.

В целях обеспечения безопасности населения из опасных зон было эвакуировано около 220 тысяч человек. На данный момент официальных данных о погибших или пострадавших в результате пожара не поступало.

Специалисты отмечают, что основными факторами быстрого распространения пожара на обширной территории стали сильная жара, затяжная засуха и ветреная погода.