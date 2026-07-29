Tesla выкупила 90 процентов мощности солнечной электростанции в Аризоне

Компания Tesla, мировой лидер по производству электромобилей, гарантировала себе источник стабильной и экологически чистой энергии на ближайшие годы. Как сообщает издание иксбт.ком, компания подписала долгосрочный контракт на покупку 90 процентов электроэнергии строящегося в американском штате Аризона масштабного проекта Стерлинг. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Данный крупный энергетический комплекс включает в себя солнечную электростанцию общей мощностью 509 мегаватт и аккумуляторную систему на 360 мегаватт. Сдача объекта в эксплуатацию, где в настоящее время ведутся строительные работы, запланирована на 2028 год. Финансовые детали сделки стороны не разглашают.

Зеленая энергия и технологии хранения

Компания КонтурГлобал, реализующая проект, планирует самостоятельно продавать оставшиеся 10 процентов вырабатываемой мощности на открытом энергетическом рынке. Хотя точный срок действия контракта официально не объявлялся, подобные соглашения на энергетическом рынке обычно рассчитаны на 10-15 лет. Это обеспечит Tesla гарантированным снабжением возобновляемой энергией до конца 2030-х годов.

Для инвестиционного фонда ККР, владеющего компанией КонтурГлобал, проект Стерлинг является крупнейшим объектом возобновляемой энергетики в портфеле. Данный комплекс был приобретен в последнем квартале 2024 года, и его значение оценивается как высокое для всего региона.

Интеграция в сеть и перспективы

Новая электростанция будет подключена к сети Вестерн Ареа Повер Администратион. Это позволит обеспечивать стабильным электричеством не только потребителей штата Аризона, но и энергетический рынок соседней Калифорнии. Специалисты отмечают, что важнейшей частью инфраструктуры является современная система хранения.

Система хранения энергии рассчитана на четыре часа беспрерывной работы и способна аккумулировать около 1440 мегаватт-часов энергии. Данная технология гарантирует непрерывную передачу зеленой энергии в общую сеть даже после захода солнца, что является важным шагом для обеспечения экологической устойчивости таких глобальных технологических гигантов, как Tesla.