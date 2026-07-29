Израиль продолжает воздушные удары по мечетям в Газе

Израильские военные нанесли очередные воздушные удары по сектору Газа. По сообщениям местных источников, в результате атак погиб по меньшей мере один палестинец, еще более 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что в результате последних ударов была разрушена мечеть Аль-Муттакин, расположенная в городе Газа. Серьезный ущерб также получили палатки, используемые перемещенными палестинцами в качестве временного убежища.

Напомним, 23–24 июля Израиль также нанес авиаудар по мечети Ан-Нур в центральной части Газы, в результате чего культовое сооружение было разрушено.

Ситуация в регионе остается напряженной. Спасательные службы продолжают поисковые работы под завалами, в то время как международное сообщество выражает обеспокоенность по поводу ущерба, наносимого мирному населению и гражданской инфраструктуре.