Бывший сотрудник Perplexity представил браузер Polar для сферы знаний

·39·Технологии
Бывший сотрудник Perplexity представил браузер Polar для сферы знаний

Рынок браузеров, специализирующихся на искусственном интеллекте, переживает этап бурного развития, однако их основная направленность меняется. Проекты, которые сначала ориентировались на повседневные задачи обычных пользователей, сегодня стремятся к более глубокой специализации и автоматизации. Как сообщает TechCrunch, стартап Polar, основанный бывшим сотрудником компании Perplexity, представил новый ИИ-браузер, ориентированный именно на работников умственного труда, и привлек начальные инвестиции в размере 5,7 миллиона долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Эволюция браузеров с искусственным интеллектом

По данным иксбт.ком и других технологических источников, в последние годы крупные и мелкие компании пытались интегрировать ИИ непосредственно в браузеры, чтобы захватить интерфейс интернет-серфинга. OpenAI отказалась от своего проекта Atlas, Те Бровсер Компани, в свою очередь, была приобретена Atlassian и переориентировала браузер Диа на задачи продуктивности. Кроме того, Фирефокс подвергся критике, несмотря на предоставление пользователям кнопки отключения в своих ИИ-экспериментах.

В текущем году внимание сместилось на агентов и процессы автоматизации. Такие стартапы, как Стравберрй, Бровсер Усе и Асиде, разрабатывают браузеры с агентными возможностями. Даже проект Комет от компании Perplexity постепенно движется в сторону внедрения браузерных агентов. На фоне таких изменений и появился стартап Polar.

Решение для сферы знаний и профессиональных задач

Генеральный директор Polar Кевин Цзян отметил, что ИИ-браузеры первого поколения пытались изменить привычные поисковые привычки пользователей и использовать чаты для таких задач, как бронирование поездок, однако в долгосрочной перспективе это не стало прочным фундаментом. Обычные потребители не бронируют авиабилеты каждый день или каждую неделю, поэтому ценность таких браузеров для массовой аудитории была невысокой.

Поэтому Polar сосредоточил свое внимание не на массовых потребителях, а на сфере, где агенты ИИ действительно ценны — на профессионалах, работающих со знаниями. С помощью нового браузера пользователи получают возможность планировать рабочие процессы, сохранять запросы и поручать задачи агентам на основе открытых вкладок.

Возможности и финансирование

Компания заявляет, что браузером могут легко пользоваться и пользователи без технических навыков. Он может оказывать содействие в таких направлениях, как продажи, кадровая работа, маркетинг, исследования и бизнес-операции. Этот раунд инвестиций в размере 5,7 миллиона долларов под управлением Мадрона стал важным шагом для стартапа.

  • Использование браузера является бесплатным, для задач ИИ предоставляются ежедневные лимитированные кредиты.
  • Для пользователей, желающих получить больший лимит, доступны подписки стоимостью от 20 долларов в месяц.
  • В настоящее время большинство пользователей в базе используют браузер Polar в качестве дополнения к своему основному браузеру исключительно для автоматизации задач.
Главная цель стартапа — стать инструментом автоматизации, и сегодня он считает браузер наиболее подходящим для этого способом. Тем не менее, компания открыта и для изучения других направлений, таких как использование компьютера. По словам партнера Мадрона Сабрины Альберт, автоматизация задач для работников умственного труда представляет собой огромный рынок.

PolarИскусственный интеллектБраузерPerplexityТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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